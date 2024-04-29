به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای معاونان و روسای سازمانهای جهاد کشاورزی سراسر کشور با بیان اینکه نهادههای مورد نیاز کشور تا پایان شهریور ماه تامین است، گفت: در حالی که برای آرامش بازار و تامین نیاز مردم بیش از ۱۰۰ هزار تن از ذخایر گوشت و مرغ کشور در عید سال ۱۴۰۲ به بازار عرضه شده بود، از تیر ماه همان سال در ذخایر استراتژیک کنجاله، گوشت و مرغ به صفر رسیده بودیم اما با تلاش توانستیم مشکلات را پشت سر گذاشته و امروز با یک تجربه موفقیتآمیز میتوانیم سال ۱۴۰۳ را با شرایط بسیار خوبی پیش ببریم.
وی افزود: امسال اجرای طرحهای آبخیزداری و طرحهای کوچک تامین آب، اولویت نخست و اجرای طرحهای آب و خاک اولویت دوم برنامههای وزارتخانه است.
وی خطاب به روسای سازمان جهاد کشاورزی استانهای سراسر کشور، گفت: مشارکت مردم را جدی بگیرید تا فعالیتهای آبخیزداری و طرحهای آب و خاک تقویت شود، آبخیزداری یعنی تولید آب و حفاظت از خاک و با توجه به اینکه دانش و اجرای طرحهای آبخیزداری در حال حاضر در کشور بومی شده با ایجاد بستر مناسب برای مشارکت مردم، میتوانیم به موفقیتهای خوبی دست یابیم.
نیکبخت از اجرای طرحهای شیلاتی شامل صید و صیادی، آبزیپروری، پرورش ماهی در قفس، پرورش میگو و ماهیان سردآبی و گرمابی، به عنوان حوزه مناسب دیگری برای جذب سرمایهگذاری نام برد و تصریح کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع غذایی از راهکارهای اصلی جلوگیری از ضایعات مواد غذایی است که با فرآوری و تبدیل محصولات درجه ۳ و ۴، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، میتوان چرخه بازرگانی را به حرکت درآورد.
وی، همچنین به نقش و اهمیت توسعه گلخانهها با توجه به محدودیت منابع آبی کشور و نیز عملکرد تولید و بهرهوری غیرقابل مقایسه گلخانهها با تولید در فضای باز اشاره و بر تسریع در صدور مجوزها و برداشتن موانع احداث گلخانهها از پیش پای سرمایهگذاران و مردم تاکید کرد.
وزیر جهاد کشاورزی، از صنعت دام و طیور به عنوان چهارمین فرصت طلایی برای سرمایهگذاری و تولید محصولات صادراتی نام برد و گفت: در سال جهش تولید وظیفه داریم در محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی تولید حداکثری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه نقش موسسههای علمی و دانشبنیان نخبگان و دانشجویان در طراحی و اجرای الگوهای مناسب کشت با توجه به اقلیم ۴ فصل کشور مهم است، افزود: در این راستا کارشناسان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وظیفه خطیری برعهده دارند و تلاش میکنند با کمک تولیدکنندگان و کشاورزان، جهش تولید براساس علم و دانش پیش رود.
نیکبخت، حداکثرسازی تولید را راهبرد وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و گفت: ما هیچ محدودیت و توقفی در تولید نداریم، هم باید بتوانیم ذخایر استراتژیک را از محل تولید داخل تامین کنیم و هم باید مراقبت کرد که حلقههای فرآیند تولید تا صادرات با حداقل نوسان، حفظ شود.
به گفته وی، در این مسیر جذب سرمایه و ثروت مردم به عنوان سرمایهگذاران اصلی میتواند راهگشا باشد، بنابراین نباید این اندیشه وجود داشته باشد که صرفاً با تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و تسهیلات بانکی میتوان کشاورزی را توسعه داد که اگر این نگاه را داشته باشیم دچار انفعال و ایستایی خواهیم شد.
مقامعالی وزارت تاکید کرد: باید بستر جذب سرمایههای مردمی و بخش خصوصی را فراهم کنیم و با رفع محدودیتها و موانع، صدور مجوزها را سرعت بخشیم.
وزیر جهاد کشاورزی شکلگیری واحدهای کوچک روستایی با محوریت تولید را مهم خواند و گفت: مراقبت کنید طرح هادی در زمینهای مرغوب کشاورزی و روستایی اجرا نشود.
وی از خرید بیش از ۶۰ هزار تن دانههای روغنی تا کنون در کشور خبر داد و گفت: کالایی که در سال ۱۴۰۲ توسط وزارتخانه خرید میشد، امروز توسط کارخانههای روغنکشی و واردکنندگان روغن خام خریداری میشود و این یعنی صنعت در خدمت تولیدکننده قرار گرفته است.
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