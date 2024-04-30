صلاحیت صدور حکم در شکایت نیکاراگوئه علیه آلمان را نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «نواف سلام» رییس دادگاه بینالمللی کیفری نتیجه بررسی شکایت نیکاراگوئه علیه آلمان را اعلام کرد.
رییس دادگاه کیفری بینالمللی بیان کرد: این دادگاه اختیارات و صلاحیت لازم برای اعمال تدابیر موقت در خصوص صادرات سلاح از سوی آلمان به اسراییل را ندارد.
وی تاکید کرد: شرایط برای اعمال تدابیر موقت بر اساس دادخواست نیکاراگوئه مهیا نیست. شرایطی که به دلیل آن، موضوع مطرح شده برای اعمال تدابیر حمایتی موقت کافی نیست.
رییس دادگاه کیفری بینالمللی افزود: این دادگاه از شرایط زندگی فاجعهبار در غزه نگران است. تمامی طرفها ملزم به عدم نقض قوانین مرتبط با نسلکشی جمعی هستند.
گفتنی است دوشنبه بیستم فروردینماه گذشته نیکاراگوئه از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا با صدور حکمی از آلمان بخواهد ضمن توقف حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی، از تصمیمش مبنی بر توقف کمک مالی به آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) منصرف شود.
نیکاراگوئه در جلسات دیوان بین المللی کیفری که به مدت دو روز در شهر لاهه هلند برگزار شد، درخواست اتخاذ «تدابیر فوری و اضطراری» را به عنوان بخشی از یک پرونده گستردهتر مطرح کرده است که برلین را به نقض کنوانسیون نسلکشی و قوانین جنگ در حمایت از رژیم صهیونیستی در تجاوز به نوار غزه متهم میکند.
تیم حقوقی نیکاراگوئه در دیوان بین المللی کیفری تاکید کرد که آلمان از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه در نسلکشی فلسطینیان ساکن این باریکه مشارکت داشته و قوانین بینالمللی را نقض کرده است.
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