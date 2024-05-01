خواهان ایفای نقش اثرگذارتر از سوی آنروا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر اطلاعرسانی دولتی نوار غزه در بیانیهای اعلام کرد که خواهان ایفای نقش اثرگذارتر از سوی آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی موسوم به آنروا است.
این نهاد فلسطینی تاکید کرد: ما خواستار پایان هرگونه فشار اسراییل به آنروا و اجازهدادن به این آژانس جهت انجام آزادانه اقدامات خود هستیم.
همچنین دفتر اطلاعرسانی دولتی نوار غزه با اشاره به میانگین کامیونهایی که روزانه وارد نوار غزه میشوند اعلام کرد: بر خلاف ادعای آمریکا مبنی بر ورود روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ کامیون حامل کمک به نوار غزه، از آغاز ماه آوریل به صورت متوسط روزانه ۱۶۳ کامیون حامل کمک وارد غزه شده است.
این نهاد فلسطینی بیان کرد: ما خواهان گشایش دایمی گذرگاهها و تسهیل در روند رسیدن کمکها هستیم به طوری که دستکم روزانه ۱۰۰۰ کامیون وارد نوار غزه شود تا بتوانیم به این ترتیب از بحران غذا در این باریکه گذر کنیم.
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