امدادرسانی به ۲۶۰۰ هموطن متاثر از سیل در ۲۱ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، به تشریح خدمات ارائه شده در سیل و آبگرفتگی از ١٢ تا ١٥ اردیبهشت پرداخت و گفت: در این مدت زمان، ۲۱ استان (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، سمنان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد) نیاز به دریافت خدمات امدادی پیدا کردند.

وی با بیان اینکه در این مدت زمان ۱۰۶ مورد عملیات امدادی انجام شده، ادامه داد: امدادگران به ۲۶۳۶ نفر امدادرسانی کردند، ۱۰۲ نفر را اسکان اضطراری دادند، ۲۰۴ نفر را به مناطق امن منتقل کردند و با دستگاه پمپاژ، آب ۱۴۸ واحد مسکونی را تخلیه کردند.

وی افزود: ۱۶۹ تیم عملیاتی شامل ۶۰۹ نفر امدادگر در عملیات سیل و آب‌گرفتگی شرکت کردند.

محمودی گفت: ۲۳ دستگاه چادر، ۶۲۰ تخته پتو، ۳۶۱ تخته موکت، ۱۵۰۴ کیلوگرم نایلون، ۲۹۷ بسته غذایی، ۲۹۵ قوطی کنسرو، ١٠٠ قرص نان، ۱۴۰ ست شستشو و ۴۹ ست بهداشتی بین افراد متأثر توزیع شد.