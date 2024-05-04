همایش آموزشی زائران تمتع برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش سرپرست مدیریت حج و زیارت استان تهران، از تشرف حدود ۱۵ هزار زائر از این استان به سرزمین وحی خبر داد.

در این همایش که با حضور نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، رئیس سازمان حج و زیارت و جمعی از معاونان و مدیران سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد، زائران استان تهران که قصد تشرف به سرزمین وحی در حج پیش رو را دارند با اعمال و مناسک این سفر معنوی آشنا شدند.

حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب سرپرست حجاج ایرانی، سید عباس حسینی رئیس سازمان حج و زیارت و چند تن از دست اندرکاران عملیات حج پیش رو در این همایش سخنرانی و توصیه‌هایی به زائران بیان کردند.

محمدرضا حاجی علیزاده سرپرست مدیریت حج و زیارت استان تهران در این همایش ضمن خیر مقدم به مهمانان و زائران گفت: در موسم حج تمتع پیش رو بیش از ۱۵ هزار نفر در قالب ۶۲ کاروان مدینه قبل و ۴۴ کاروان مدینه بعد به سرزمین وحی عزیمت مشرف خواهند شد.

در این همایش عظیم که با حضور پرشمار زائران برگزار شد علاوه بر سخنرانی، توصیه‌های مرتبط با اعمال و مناسک حج و مرثیه سرایی به مناسبت شهادت صادق آل محمد (ص) صورت پذیرفت.