پیام تسلیت رییس دانشگاه تهران در پی درگذشت دانشجوی نخبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران پیام تسلیت رییس دانشگاه تهران به این شرح است:

با دریغ و افسوس بسیار، درگذشت دانشجوی سرشار از امید و نشاط دانشگاه تهران و مصداق توانستن جوان ایرانی، زنده‌یاد سید اسماعیل نصراللهی که به حکم تقدیر الهی جامه از این سرای فانی برگرفته و به سرای باقی شتافت، مایه تاثر بسیار شد.

شوق و تلاش علمی مرحوم نصراللهی با وجود معلولیت شدید جسمی و حرکتی، از درون او می‌جوشید. این جوان نخبه وطن که همه‌ ظرفیت وجودی و ذهنی خود را در مسیر درست بکار گرفته و به عنوان یک نخبه علمی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در ردیف برترین رقبای خود در گروه علوم انسانی درخشید، مصداقی از اراده‌هایی است که با اعتقاد به «ما می‌توانیم» و با کارِ بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر، روحیه جهادی را معنا می‌کنند.

در پی درگذشت ناگهانی این دانشجوی وارسته در اثر حادثه مسمومیت با گاز منواکسیدکربن در منزل شخصی، نه تنها دانشجویان دانشگاه تهران بلکه جوان ایرانی مسلمان و جامعه دانشگاهی، در از دست دادن الگویی در دسترس و ممتاز در صبر و تحمل و جهد و امیدواری، به سوگ نشست.

اکنون با استعانت از درگاه حق تعالی برای اعطای درجات عالی به این دانشجوی کوشا، فقدان او را به مادر فداکارش و جامعه دانشگاهی و درگذشت پدر فرهیخته‌شان را به جامعه پزشکی کشور و وابستگان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای ایشان آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز صبر جزیل و شکیبایی مسئلت دارم.

سید محمد مقیمی

۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳