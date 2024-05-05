  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۱۹

آیندهوون قهرمان فوتبال هلند شد/ یاران جهانبخش در رده دوم ایستادند

آیندهوون قهرمان فوتبال هلند شد/ یاران جهانبخش در رده دوم ایستادند

تیم فوتبال آیندهوون در حالی که ۲ هفته به پایان رقابت های لیگ برتر هلند باقی مانده است عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آیندهوون در هفته سی و دوم لیگ برتر فوتبال هلند امروز یکشنبه به مصاف اسپارتا روتردام رفت و موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ به برتری برسد.

به این ترتیب آیندهوون در حالی که ۲ هفته تا پایان «اردیویسه هلند» باقی مانده است توانست با ۸۷ امتیاز قهرمانی خود را مسجل کند و بیست و پنجمین عنوان قهرمانی در بازی‌های لیگ را به دست آورد.

تیم فوتبال فاینورد که علیرضا جهانبخش را در اختیار دارد با ۳۱ بازی و ۷۵ امتیاز در رده دوم قرار دارد و توئنته با همین تعداد بازی و ۶۳ امتیاز سوم است.

کد مطلب 6097436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها