آیندهوون قهرمان فوتبال هلند شد/ یاران جهانبخش در رده دوم ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آیندهوون در هفته سی و دوم لیگ برتر فوتبال هلند امروز یکشنبه به مصاف اسپارتا روتردام رفت و موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ به برتری برسد.

به این ترتیب آیندهوون در حالی که ۲ هفته تا پایان «اردیویسه هلند» باقی مانده است توانست با ۸۷ امتیاز قهرمانی خود را مسجل کند و بیست و پنجمین عنوان قهرمانی در بازی‌های لیگ را به دست آورد.

تیم فوتبال فاینورد که علیرضا جهانبخش را در اختیار دارد با ۳۱ بازی و ۷۵ امتیاز در رده دوم قرار دارد و توئنته با همین تعداد بازی و ۶۳ امتیاز سوم است.