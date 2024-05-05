به گزارش خبرنگار مهر، حسین دولت دوست ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مهلت ثبت نام برای سنجش نوآموزان، تا پایان اردیبهشت ماه است و با توجه به پایان مهلت سنجش نو آموزان، والدین در اسرع وقت اقدام کنند.
وی بیان داشت: سامانه نوبتگیری برنامه ملی سنجش بدو ورود به دبستان و کودکستان در سال ۱۴۰۳ باز شده است و والدین میتوانند با مراجعه به سایت my.medu.ir برای نوبتگیری اقدام کنند.
دولت دوست تصریح کرد: متولدین اول مهر ۱۳۹۶ تا اول مهر ۱۳۹۷ که در مهر ۱۴۰۳ وارد پایه اول دبستان میشوند، باید در برنامه سنجش بدو ورود شرکت کنند.
وی افزود: بدون سنجش سلامت، امکان ثبتنام در پایه اول دبستان وجود ندارد.
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