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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۲۰

رییس آموزش و پرورش استثنایی کهگیلویه و بویراحمد:

کلاس اولی‌ها برای سنجش سلامت ثبت نام کنند/آخرین مهلت آخراردیبهشت

کلاس اولی‌ها برای سنجش سلامت ثبت نام کنند/آخرین مهلت آخراردیبهشت

یاسوج- رییس آموزش و پرورش استثنایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: کلاس اولی‌ها هر چه سریعتر برای «سنجش سلامت» ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دولت دوست ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مهلت ثبت نام برای سنجش نوآموزان، تا پایان اردیبهشت ماه است و با توجه به پایان مهلت سنجش نو آموزان، والدین در اسرع وقت اقدام کنند.

وی بیان داشت: سامانه نوبت‌گیری برنامه ملی سنجش بدو ورود به دبستان و کودکستان در سال ۱۴۰۳ باز شده است و والدین می‌توانند با مراجعه به سایت my.medu.ir برای نوبت‌گیری اقدام کنند.

دولت دوست تصریح کرد: متولدین اول مهر ۱۳۹۶ تا اول مهر ۱۳۹۷ که در مهر ۱۴۰۳ وارد پایه اول دبستان می‌شوند، باید در برنامه سنجش بدو ورود شرکت کنند.

وی افزود: بدون سنجش سلامت، امکان ثبت‌نام در پایه اول دبستان وجود ندارد.

کد مطلب 6097437

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