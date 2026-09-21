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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

گرگان پای کار دفاع مقدس؛ هزار برنامه در محلات

گرگان پای کار دفاع مقدس؛ هزار برنامه در محلات

گرگان- فرمانده سپاه گرگان از اجرای هزار برنامه در هفته دفاع مقدس خبر داد که بخش عمده آن با محوریت پایگاه‌های بسیج در محلات برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید روح‌الله ابطحی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، این ایام را فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت دانست و از اجرای هزار عنوان برنامه در سطح شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: هفته دفاع مقدس امسال در شرایطی متفاوت از سال‌های گذشته برگزار می‌شود و بسیاری از چهره‌هایی که در سال‌های گذشته در جمع مردم حضور داشتند، امروز در میان ما نیستند؛ با این حال، حضور و همراهی مردم با انقلاب و نظام در مقاطع مختلف همچنان ادامه دارد.

فرمانده سپاه گرگان افزود: حضور گسترده مردم در بیش از ۲۰۰ شب و همراهی آنان در شرایط مختلف، نشان‌دهنده استمرار روحیه مقاومت و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب و دفاع از کشور است.

ابطحی با تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس در گرگان گفت: برای این ایام هزار عنوان برنامه پیش‌بینی شده که ۱۳ برنامه شاخص در سطح شهرستان، ۵۰ برنامه در سطح حوزه‌های مقاومت و ۹۳۷ برنامه نیز توسط پایگاه‌های مقاومت بسیج محلات اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزاری همایش «دفاع همچنان باقی است» با توجه به شرایط امروز جامعه، همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، برنامه نقش زنان در دفاع مقدس، نمایشگاه «اسوه» و نواختن زنگ ایثار و شهادت در مدارس از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

فرمانده سپاه گرگان برگزاری یادواره‌های شهدا، عطرافشانی گلزار شهدا، رژه موتوری و خودرویی، پیاده‌روی خانوادگی، افتتاح خانه‌های محرومان، برپایی میزهای خدمت سلامت و دستگاه‌های اجرایی در محلات و برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در دو نقطه شهرستان را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

توزیع بسته‌های تحصیلی به یاد ۴ هزار شهید

ابطحی همچنین با اشاره به اجرای پویش حمایت از دانش‌آموزان نیازمند گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، چهار هزار بسته لوازم‌التحریر به نیابت از چهار هزار شهید استان گلستان تهیه و توزیع شده است.

وی افزود: ۵۰۰ بسته به صورت متمرکز در حسینیه عاشقان ثارالله گرگان توزیع شد و سایر بسته‌ها نیز با مشارکت گروه‌هایخ جهادی در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار می‌گیرد.

اجلاسیه ۴ هزار شهید گلستان در آبان برگزار می‌شود

فرمانده سپاه گرگان در ادامه از برگزاری چند برنامه مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت پس از هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: ۱۶ مهرماه برنامه «اقتدار؛ جان‌فدایان ایران» با حضور اعضای پویش «جان‌فدا»، گردان‌های رزم بسیج، اقشار مختلف بسیج، گروه‌های جهادی، ورزشکاران و کارکنان برگزار می‌شود.

ابطحی ادامه داد: یادواره هزار و ۴۰۰ شهید شهرستان گرگان نیز نیمه دوم مهرماه برگزار خواهد شد و امسال این برنامه با رویکردی متفاوت در میدان وحدت شهرداری گرگان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری دومین اجلاسیه چهار هزار شهید استان گلستان در آبان ماه اظهار کرد: این اجلاسیه هفتم آبان‌ماه به میزبانی گرگان برگزار می‌شود و برنامه‌های مرتبط با آن از حدود یک هفته پیش از اجلاسیه آغاز خواهد شد.

فرمانده سپاه گرگان خاطرنشان کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس و رویدادهای مرتبط با اجلاسیه شهدای گلستان با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جدید برگزار می‌شود.

کد مطلب 6953951

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