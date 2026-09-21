به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در بیشتر پروژه‌های تجهیز شرکت ها، خرید میز اداری آخرین حلقه از زنجیره تصمیم‌هاست؛ وقتی طراحی داخلی، رنگ دیوار و حتی محل پریزها نهایی شده، تازه نوبت به میزهایی می‌رسد که قرار است سال‌ها زیر بار کار روزمره دوام بیاورند. همین اشتباه، دلیل اصلی شکایت‌های تکراری از میزهایی است که ظرف یک یا دو سال، لولا و کشویشان آسیب می‌بیند یا روکش‌شان کنده می‌شود و سازمان دوباره ناچار به تعمیر یا تعویض می‌شود.

چرا خرید میز اداری سازمانی با خرید معمولی فرق دارد؟

وقتی صحبت از تجهیز یک دفتر کار ده نفره یا یک ساختمان اداری صد نفره می‌شود، معادله عوض می‌شود. اینجا دیگر سلیقه فردی اولویت نیست؛ آنچه اهمیت دارد، یکدست بودن چیدمان، دوام در برابر استفاده طولانی مدت چند نفر، و هزینه نگهداری در بلندمدت است. بسیاری از مدیران خرید سازمانی تجربه ناخوشایند خرید ارزان را داشته‌اند: میزی که قیمتش وسوسه‌کننده بوده، اما بعد از یک فصل گرم تاب برداشته یا لبه‌هایش آسیب دیده است. در چنین شرایطی، هزینه واقعی خرید فقط رقم فاکتور نیست؛ توقف کار، هزینه تعویض و حتی برداشت منفی مراجعان از فضای اداری هم باید به آن اضافه شود. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر، سازمان‌های بزرگ ایرانی برای تجهیز دفاتر خود بیشتر به سراغ تولیدکنندگان باسابقه‌ای می‌روند که ضمانت دوام واقعی ارائه می‌دهند، نه فقط قیمت پایین. واحدهای اداری و تدارکات سازمان‌های بزرگ معمولاً برای همین منظور یک چک‌لیست ساده تهیه می‌کنند که شامل موارد زیر است:

جنس میز: معیاری که مقاومت میز در برابر فشار روزمره را تعیین می‌کند

نوع یراق: بخشی که زودتر از بقیه اجزا دچار خرابی می‌شود

گارانتی مکتوب: تعهدی که در فاکتورهای ارزان‌قیمت اغلب یا اصلاً ذکر نمی‌شود یا بسیار کلی نوشته شده است

وقتی تعداد میزهای مورد نیاز از چند ده واحد بیشتر می‌شود، بهتر است از همان ابتدا یک نقشه کلی برای کل ساختمان تهیه شود، نه خرید پراکنده و مرحله‌به‌مرحله؛ این رویکرد هم در مذاکره قیمت قدرت بیشتری می‌دهد و هم از ناهماهنگی مدل بین طبقات مختلف جلوگیری می‌کند.

میز مدیریت چه استانداردهایی باید داشته باشد؟

اتاق مدیرعامل یا مدیر ارشد، معمولاً اولین یا آخرین فضایی است که یک مشتری بزرگ یا سرمایه‌گذار بالقوه با آن روبه‌رو می‌شود. میز مدیریت باید دو کار را هم‌زمان انجام دهد: فضای کاری مناسب برای ساعت‌های طولانی فراهم کند و در عین حال حس ثبات سازمان را منتقل کند. چند نکته عملی که کمتر به آن‌ها توجه می‌شود:

کشوهای قفل‌دار برای نگهداری اسناد محرمانه

ارتفاع استاندارد متناسب با صندلی مدیریتی

متریال مقاوم که بعد از چند سال هم رنگ و کیفیت خود را حفظ کند

فاصله مناسب بین میز و صندلی مراجعان؛ فاصله زیاد حس رسمیت سرد می‌دهد و فاصله کم، حس تنگی فضا را القا می‌کند

بسیاری از مدیران تنها زمانی که تصمیم به بازسازی دفتر می‌گیرند، متوجه می‌شوند میز قبلی‌شان هیچ‌کدام از این استانداردها را نداشته است.

نکاتی که در انتخاب میز کنفرانس معمولاً از قلم می‌افتد

اکثر سازمان‌ها هنگام سفارش میز کنفرانس فقط به طول و عرض فکر می‌کنند و باقی مسائل را به روز اجرا موکول می‌کنند. اما پرسش‌های مهم‌تری هم مطرح است: آیا در طراحی میز کنفرانس فضای کافی برای عبور کابل شبکه و برق تعبیه شده است؟ آیا طراحی اجازه می‌دهد همان اتاق هم برای جلسه داخلی چند نفره هیئت‌مدیره استفاده شود و هم برای نشست های بزرگ بیست یا چهل نفره؟ برخی سازمان‌ها به‌جای یک میز کنفرانس ثابت و بزرگ، ترجیح می‌دهند از یک میز کنفرانس مدولار با اجزا کوچکتر استفاده کنند که در صورت نیاز کنار هم چیده شوند؛ جلسات مهم قرارداد، مصاحبه‌های استخدامی کلیدی و بازدید حسابرسان، همگی حول همین میز شکل می‌گیرد؛ به همین دلیل نباید آن را صرفاً یک میز بزرگ ساده در نظر گرفت. به‌عنوان یک قاعده تقریبی، برای هر نفر دور میز کنفرانس حدود هفتاد سانتی‌متر عرض در نظر گرفته می‌شود؛ رعایت‌نکردن همین قاعده ساده باعث می‌شود میزهایی که طبق طراحی اولیه برای دوازده نفر در نظر گرفته شده‌اند، در عمل تنها برای هشت یا نه نفر جادار باشند.

میز کارمندی و چیدمان فضاهای کارگروهی

در بخش‌های پرتراکم اداری، اولویت با میز مدیریت فرق دارد؛ مهم‌ترین موضوع، استفاده بهینه از متراژ محدود است. دیوایدرهایی که حریم شخصی هر نفر را حفظ کنند بدون بستن فضا، امکان چیدمان ماژولار برای تیم‌های متغیر، و فاصله کافی برای عبور صندلی چرخدار، سه نیاز اصلی این فضاهاست که در چیدمان‌های فشرده و بدون برنامه اغلب نادیده گرفته می‌شود.

چرا بیشتر سازمان‌ها به‌جای چوب طبیعی، میز ام‌دی‌اف سفارش می‌دهند؟

ام‌دی‌اف در مقایسه با نئوپان چگالی یکنواخت‌تر و سطحی صاف‌تر دارد و در برابر رطوبت و فشار مداوم دوام بیشتری از خود نشان می‌دهد؛ به همین دلیل در سال‌های اخیر به گزینه نخست بیشتر تولیدکنندگان مبلمان اداری در ایران تبدیل شده است.

مقایسه سریع سه نوع میز اداری

معیار میز مدیریت میز کنفرانس میز کارمندی نیاز به کابل‌کشی و تجهیزات ارتباطی دارد دارد ندارد اولویت بر ظاهر و اعتبار بصری دارد دارد ندارد نیاز به کشو و فضای بایگانی اسناد دارد ندارد دارد امکان چیدمان ماژولار برای تیم‌های متغیر ندارد ندارد دارد

یک خرید خوب چه شکلی است؟

پیش از معرفی هر برند خاصی، لازم است ابتدا تعریف شود یک خرید خوب در این حوزه چه ویژگی‌هایی دارد:

بازدید حضوری: امکان دیدن و لمس واقعی متریال در نمایشگاه

تخفیف واقعی: متناسب با حجم سفارش سازمانی، نه قیمت ثابت

دسترسی ساده به گارانتی: بدون پیچیدگی‌های اداری

سرعت تحویل: اهمیت بالا در سفارش‌های حجیم، جایی که تأخیر چند هفته‌ای می‌تواند شروع کار کارکنان را عقب بیندازد

چه برندهایی در بازار تولید مبلمان اداری ایران فعال هستند؟

پیش از معرفی هر برند خاصی، آشنایی با بازیگران شناخته‌شده این بازار به تصمیم آگاهانه‌تر کمک می‌کند. در میان تولیدکنندگان فعال این حوزه، فطرس با نزدیک به سه دهه سابقه تولید داخلی میز اداری، یکی از نام‌های شناخته‌شده در تجهیز سازمان‌های بزرگ محسوب می‌شود. برخی از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان فعال در حوزه مبلمان اداری ایران عبارت‌اند از:

فطرس

جلیس

چیدمان

پادیران

محیط آرا

چرا فطرس در میان این برندها انتخاب اول سازمان‌های بزرگ است؟

آنچه فطرس، تولیدکننده میز اداری، را در میان این مجموعه‌ها برای سازمان‌های بزرگ به گزینه‌ای قابل‌اعتماد تبدیل کرده، ترکیبی از سابقه طولانی و تولید داخلی است: نزدیک به سه دهه فعالیت در تولید میز اداری، و ساخت محصولات ام‌دی‌اف خود، از جمله انواع میز اداری شامل میز مدیریت، میز کنفرانس و همچنین کتابخانه و پارتیشن، در کارخانه مجهز خود است. در کارنامه فطرس، تجهیز فضاهای اداری سازمان‌هایی مانند فولاد مبارکه اصفهان، ایرانسل، بانک تجارت، کتابخانه ملی، پتروشیمی مسجدسلیمان و فرودگاه مهرآباد دیده می‌شود؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد این ادعا واقعی است، نه صرفاً تبلیغاتی. در کنار تولید مبلمان اداری ام‌دی‌اف، فطرس به‌عنوان نماینده رسمی چند برند شناخته‌شده صندلی و مبل اداری نیز فعالیت می‌کند؛ به این ترتیب سازمان‌هایی که به دنبال تجهیز کامل یک ساختمان هستند، می‌توانند علاوه بر میز و پارتیشن، صندلی و مبل را نیز از یک مجموعه واحد تأمین کنند و نیازی به هماهنگی میان چند تأمین‌کننده مختلف نداشته باشند.

جمع‌بندی

خرید میز اداری، از میز مدیریت گرفته تا کنفرانس و کارمندی، تصمیمی است که اثرش را هم در بهره‌وری روزمره کارکنان می‌توان دید و هم در برداشت اول مراجعان از سازمان. این تصمیم زمانی به‌درستی گرفته می‌شود که از همان ابتدا با یک برنامه مشخص، معیارهای واقعی و بازدید حضوری همراه باشد، نه با انتخابی عجولانه در آخرین روزهای تجهیز دفتر. برای سازمان‌هایی که به دنبال گزینه‌ای با دوام صنعتی و پشتوانه تجربه کار با سازمان‌های بزرگ هستند، بررسی محصولات فطرس می‌تواند نقطه شروع مناسبی باشد.

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