میرزازاده شانس اصلی طلا در ناگویا است؛ کار راحتی نداریم

مجید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی کشتی فرنگی در آستانه اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: امسال شرایط کشتی سخت شده است، برخلاف سال‌های گذشته ما ابتدا بازی‌های آسیایی ناگویا را داریم و بعد از آن مسابقات جهانی برگزار می‌شود و به همین خاطر فشار زیادی به کادر فنی وارد شده است.

وی درباره شرایط کشتی‌گیران ایران و رقبای آنها در بازی‌های آسیایی گفت: در دو، سه وزن به‌خصوص در اوزان ۶۰، ۶۷ و ۷۷ کیلوگرم، کشتی‌گیرانی حضور دارند که حتی در سطح المپیک مدعی هستند. در این مسابقات ژاپن، قزاقستان، ازبکستان و چند کشور دیگر که مدعی هستند حضور دارند. در وزن ۶۰ کیلوگرم نیز شرایط همین‌طور است و کار آسانی نداریم. در ۷۷ کیلوگرم هم قهرمان المپیک ژاپن حضور دارد. بنابراین شرایط راحتی نیست.

رمضانی ادامه داد: ضمن اینکه شرایط به‌گونه‌ای نیست که تصور کنیم در بازی‌های آسیایی مدال طلا به‌راحتی در دسترس است و می‌توانیم بدون دشواری آن را به دست بیاوریم. در اوزان سنگین وزن شرایط خوبی داریم و از بسیاری از سنگین‌وزن‌های دنیا جلوتر هستیم. فرقی ندارد مسابقات بازی‌های آسیایی یا قهرمانی آسیا یا مسابقات جهانی باشد در سنگین‌وزن شرایط خوب است و نسبت به کل دنیا وضعیت خوبی داریم.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره وزن ۸۷ کیلوگرم نیز گفت: در ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی در سال‌های آینده قطعاً یکی از مدعیان این وزن خواهد بود و در ایران با علیرضا مهدی نیز رقابت خواهد داشت. اما در ناگویا یکی، دو کشتی‌گیر خوب در وزن ۸۷ کیلوگرم حضور دارند و این‌طور نیست که کار فرخی خیلی راحت باشد.

وی درباره وزن ۹۷ کیلوگرم و شرایط مهدی بالی نیز اظهار داشت: در وزن ۹۷ کیلوگرم هم دو، سه کشتی‌گیر خوب حضور دارند. مهدی بالی بعد از دو سال دوری برگشته است. با توجه به فشردگی مسابقات، مجبور شدیم مهدی بالی را بیاوریم. او طلای آسیا را در کارنامه دارد و می‌تواند در آنجا برای ما طلا بگیرد. با این حال کار مهدی بالی هم سخت است، به‌خصوص با توجه به دوری‌ که از تشک داشته است. اگر او بتواند طلا بگیرد، کار بسیار بزرگی انجام داده است؛ چراکه بعد از این دوری، تنها حدود یک ماه و نیم تا دو ماه تمرین کرده و تا جایی که می‌توانستیم او را برای این مسابقات آماده کردیم.

رمضانی با تأکید بر سطح بالای رقابت‌های بازی‌های آسیایی گفت: به‌طور کلی بازی‌های آسیایی مسابقات راحتی نیست و همیشه مسابقات سنگینی بوده است. این دوره هم همین‌طور است. من با چند کشور در مورد این مسابقات صحبت کردم و آنها می‌گفتند تیم اصلی خودمان را به بازی‌های آسیایی می‌فرستیم. برای آنها بازی‌های آسیایی به خاطر جوایز آن اهمیت زیادی دارد. ممکن است برخی تیم‌ها با ترکیب دوم خود در این مسابقات شرکت کنند، اما ما شرایط را بررسی کرده‌ایم و کشتی‌گیران کشورهای مختلف را نیز زیر نظر داریم و مشخص است که بسیاری از آنها با ترکیب اصلی خود به میدان می‌آیند؛ بنابراین، قطعاً مسابقات سنگینی پیش رو خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سؤال که شانس اصلی ایران برای کسب مدال طلا در کدام وزن است، گفت: فکر می‌کنم از بین این کشتی‌گیران، امین میرزازاده شانس اصلی طلاست. بقیه کشتی‌گیران ما هم حریف دارند، اما میرزازاده و سنگین‌وزن‌ها از دنیا فاصله گرفته‌اند و جلوتر از دنیا هستند. نفر دوم و سوم ما هم حتی می‌توانند در دنیا مدعی باشند.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد: در سایر اوزان، ممکن است با یک بدشانسی حتی از کسب مدال هم دور بمانیم. این‌طور نیست که در هر وزن فقط سه، چهار کشتی‌گیر خوب حضور داشته باشند و بتوانیم به‌راحتی از آنها عبور کنیم. وقتی چند کشتی‌گیر قدرتمند در یک وزن حضور دارند، کار برای کسب مدال سخت می‌شود. در وزن ۶۷ کیلوگرم، اگر بتوانیم مدال طلا بگیریم یعنی سطح مسابقات آن‌قدر بالاست که می‌توان گفت در مسابقات جهانی و حتی المپیک نیز مدعی خواهیم بود. در این وزن، کشتی‌گیران ژاپن، ازبکستان و چند کشور دیگر حضور دارند و همه آنها رقبای قدرتمندی هستند. در وزن ۶۰ کیلوگرم هم کشتی‌گیران خوبی حضور دارند. بنابراین، در این دو وزن کار بسیار سختی داریم.

رمضانی در ادامه درباره حضور غلامرضا فرخی در بازی‌های آسیایی و فاصله کوتاه این مسابقات تا رقابت‌های جهانی گفت: قرار نیست فرخی پیش از مسابقات جهانی وزن کم کند. در بازی‌های آسیایی تعداد کشتی‌هایی که او برگزار می‌کند، کمتر است. برای مثال، یک کشتی‌گیر در مسابقات جهانی ممکن است پنج یا شش کشتی داشته باشد، اما در بازی‌های آسیایی معمولاً دو یا نهایتاً سه کشتی برگزار می‌کند که با احتساب فینال ممکن است به چهار کشتی برسد. حتی در صورت برگزاری چهار کشتی، یکی، دو کشتی با فشار و سختی کمتری همراه خواهد بود.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد: از طرف دیگر، ما تعهداتی هم نسبت به تیم ملی داشتیم و نمی‌توانستیم به شکلی عمل کنیم که یک نفر را انتخاب و اعزام کنیم، در حالی که حتی از کسب مدال او نیز مطمئن نباشیم. از سوی دیگر، مسابقات امیدهای جهان را هم پیش رو داشتیم. بنابراین، باید سه تیم را آماده می‌کردیم که هر سه تیم نیز قرار بود در مسابقاتی در سطح بازی‌های آسیایی و رقابت‌های جهانی به میدان بروند. با توجه به این شرایط تمهیداتی اندیشیدیم که از نظر بدنی فشار روی کشتی‌گیران مدیریت شود و شرایط به شکلی پیش برود که این مسابقات برای آنها قابل کنترل باشد و برای مسابقات جهانی آماده‌تر شوند. در نهایت کادر فنی به این جمع‌بندی رسید که این‌گونه عمل کنیم.

وی در پاسخ به این موضوع که آیا یاسین یزدی که در مسابقات قهرمانی کشور در وزن ۸۷ کیلوگرم نفر اول شد گزینه قابل اعتمادی برای بازی‌های آسیایی نبود، گفت: نه اصلا این طور نیست، ما مسابقات امیدهای جهان را هم داشتیم و باید گزینه‌ها را برای هر سه مسابقه در نظر می‌گرفتیم. با این حال ما خیلی بالا و پایین کردیم تا به شکلی برنامه‌ریزی کنیم که فشار زیادی به کشتی‌گیران وارد نشود و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که کادر فنی این تصمیم را بگیرد.

رمضانی تأکید کرد: کشتی فرنگی در دوره‌های گذشته همواره مدال‌آور بوده و افتخارآفرینی کرده است و امیدوارم امسال نیز در ناگویا این روند ادامه داشته باشد. پس از آن، مسابقات جهانی را پیش رو داریم و روزهای بسیار شلوغ و پرترددی در انتظارمان است. امیدوارم حاصل این رقابت‌ها برای کشتی ایران بسیار مثمرثمر باشد.