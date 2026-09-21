به گزارش خبرنگار مهر، پیمان رفعتی ظهر دوشنبه در هفدهمین نشست انجمن ورزشی‌نویسان با اشاره به وظایف این اداره‌کل در حوزه ورزش حرفه‌ای اظهار کرد: حضور مستقیم اداره ورزش و جوانان و وزارت ورزش در میادین حرفه‌ای جزو رسالت‌های اصلی این دستگاه‌ها نیست و حمایت از باشگاه‌های حاضر در لیگ‌ها بیشتر به شکل غیرمستقیم انجام می‌شود.

وی افزود: پس از اعلام نیاز باشگاه بعثت کرمانشاه برای حضور قدرتمند در مسابقات، موضوع حمایت از این باشگاه در شورای عالی ورزش و تربیت بدنی استان مطرح و مصوبه لازم اخذ شد و استاندار نیز برای تأمین اعتبار آن اقدام کرد.

سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با بیان اینکه برآورد اولیه نیازهای باشگاه حدود ۱۰ میلیارد تومان بود، گفت: با توجه به تأمین ۱۰ میلیارد تومان از منابع استان و اضافه شدن اعتباری از منابع ملی، مجموع اعتبار به حدود ۲۰ میلیارد تومان رسید، اما تغییر نرخ ارز و شرایط اقتصادی باعث افزایش قابل توجه هزینه‌ها شد.

رفعتی ادامه داد: اداره‌کل ورزش و جوانان استان در حد بضاعت خود برای رفع نواقص ورزشگاه آزادی اقدام کرد و بخش‌هایی از مشکلات سخت‌افزاری، رختکن‌ها، نور ورزشگاه و سایر موارد مورد نیاز برای میزبانی مسابقات برطرف شد.

وی با اشاره به کیفیت چمن ورزشگاه آزادی کرمانشاه تصریح کرد: چمن ورزشگاه از کیفیت بسیار مناسبی برخوردار است و حتی کارشناسان فدراسیون فوتبال نیز این موضوع را تأیید کرده‌اند، هرچند در بخش‌هایی مانند نوارهای پیرامونی و برخی قسمت‌های ورزشگاه مشکلاتی وجود داشت که برای رفع آنها اقدام شد.

رفعتی گفت: برخی الزامات مورد نظر فدراسیون فوتبال مانند ایجاد اسکوربرد یا جداسازی کامل رختکن تیم‌ها و اختصاص محل جداگانه برای داوران، نیازمند هزینه‌های بسیار بالایی بود و با توجه به ساختار قدیمی ورزشگاه آزادی، اجرای برخی از این موارد عملاً امکان‌پذیر نبود.

وی با اشاره به قدمت ورزشگاه آزادی کرمانشاه افزود: این ورزشگاه مربوط به دهه ۵۰ است و استانداردهای زمان ساخت آن با الزامات امروز فوتبال تفاوت زیادی دارد؛ بنابراین اضافه کردن برخی زیرساخت‌های جدید به چنین مجموعه‌ای هزینه بیشتری نسبت به ساخت یک مجموعه استاندارد از ابتدا دارد.

سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با وجود این محدودیت‌ها، در فصل گذشته تمام مسابقات خانگی بعثت در ورزشگاه آزادی برگزار شد و هیچ دیداری به دلیل نواقص ورزشگاه از کرمانشاه گرفته نشد.

رفعتی با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده برای حفظ و نگهداری چمن ورزشگاه گفت: دو دستگاه چمن‌زن خریداری شد و برای جلوگیری از آسیب دیدن چمن در فصل سرما و بارندگی نیز کاور تهیه کردیم. همچنین برج‌های نوری ورزشگاه تکمیل و تقویت شد تا شرایط لازم برای تأمین نور مسابقات فراهم شود.

وی ادامه داد: آنچه برای برگزاری مسابقات در حد استانداردهای مورد نیاز امکان اجرا داشت، انجام شده و هفته نخست میزبانی نیز با همین اقدامات برگزار شد.

رفعتی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اعتبارات پروژه اظهار کرد: در پروژه‌های عمرانی معمولاً ابتدا اعتبار تأمین و پس از آن موافقت‌نامه و قرارداد منعقد می‌شود، اما در مورد ورزشگاه آزادی شرایط به‌صورت فوری و خاص پیش رفت و به دلیل محدودیت زمانی، بخشی از اقدامات حتی پیش از تأمین کامل اعتبار و به شکل امانی آغاز شد.

وی افزود: برای تسریع روند کار و بازتر شدن دست مدیران در انجام فرایندهای قانونی، با همکاری استاندار و دستگاه‌های نظارتی مجوزهای لازم نیز اخذ شد تا قراردادها در زمان مناسب منعقد و عملیات اجرایی دنبال شود.

سرپرست معاونت توسعه امور ورزش استان کرمانشاه با اشاره به هزینه‌های نهایی پروژه گفت: تاکنون نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان هزینه مستقیم برای این مجموعه انجام شده و برآورد من این است که حدود ۱۵ میلیارد تومان بدهی مستقیم نیز باقی مانده باشد؛ ضمن اینکه هزینه تعدیل قراردادها جداگانه محاسبه می‌شود و ممکن است رقم قابل توجهی باشد.

رفعتی توضیح داد: مبلغی که در قراردادهای عمرانی به‌عنوان تعدیل به پیمانکار پرداخت می‌شود، متأثر از شرایط تورمی و شاخص‌های مربوط است و در برخی موارد حتی می‌تواند رقم قابل توجهی نسبت به اصل قرارداد باشد؛ بنابراین رقم نهایی مطالبات پس از محاسبات قانونی مشخص خواهد شد.

وی در ادامه پیشنهاد خود برای حرفه‌ای‌تر شدن باشگاه بعثت را تشریح کرد و گفت: پیشنهاد من این بوده که باشگاه بعثت ورزشگاه آزادی یا ورزشگاه ۱۵ هزار نفری را در قالب ماده ۲۷ و برای یک دوره بلندمدت در اختیار بگیرد و خودش نسبت به استانداردسازی و ساماندهی آن اقدام کند.

رفعتی افزود: چنین اتفاقی می‌توانست زمینه ایجاد یک ورزشگاه اختصاصی برای باشگاه، برنامه‌ریزی بلندمدت و درآمدزایی آن را فراهم کند و اداره‌کل ورزش و جوانان نیز برای چنین رویکردی آمادگی دارد.

وی با بیان اینکه ورزشگاه ۱۵ هزار نفری نیز می‌تواند گزینه مناسبی برای باشگاه باشد، اظهار کرد: استانداردسازی این مجموعه در مقایسه با ورزشگاه آزادی امکان عملی بیشتری دارد، هرچند باشگاه بعثت همواره تمایل داشته است فعالیت‌های خود را در ورزشگاه آزادی دنبال کند.

سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت توجه به سایر رشته‌های ورزشی گفت: ورزش استان فقط فوتبال و باشگاه بعثت نیست و رسانه‌ها باید در کنار پرداختن به فوتبال، عملکرد و نیازهای سایر رشته‌ها و ورزشکارانی را که در رقابت‌های مختلف حضور دارند نیز مورد توجه قرار دهند.

رفعتی ادامه داد: اعتبارات ورزش محدود و نیازهای این حوزه بسیار گسترده است و اماکن ورزشی به دلیل استفاده مستمر، برخلاف ساختمان‌های عادی، به شکل مداوم نیازمند مرمت، بهسازی و به‌روزرسانی هستند.

وی گفت: چمن دائماً در معرض استفاده است، کف سالن‌ها در اثر برگزاری مسابقات دچار استهلاک می‌شود و تأسیسات سرمایشی، گرمایشی و برقی نیز به دلیل استفاده مداوم نیاز به نگهداری دارند؛ بنابراین برای بهسازی و به‌روزرسانی اماکن ورزشی استان به اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال نیاز است.

رفعتی با اشاره به فرسودگی بخشی از اماکن ورزشی افزود: برخی سالن‌ها مانند سالن حضرت امام سال‌هاست نیازمند مرمت هستند و در بخش‌های مختلف از جمله تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و سایر تجهیزات با مشکلاتی مواجه‌اند.

وی تصریح کرد: در شرایطی که اعتبار در دسترس اداره‌کل حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان است، امکان رفع همزمان تمام این نیازها وجود ندارد و ناچار به اولویت‌بندی هستیم؛ بنابراین ممکن است در یک مقطع یک موضوع مانند نور یا دوربین ورزشگاه در اولویت قرار گیرد و موضوع دیگری به زمان بعد موکول شود.

سرپرست معاونت توسعه امور ورزش استان کرمانشاه همچنین از قرار گرفتن خرید دوربین‌های مورد نیاز در دستور کار خبر داد و گفت: با توجه به قیمت تجهیزات، تأمین همه نیازها به یکباره امکان‌پذیر نیست و باید براساس اولویت‌ها نسبت به خرید و نصب تجهیزات اقدام کنیم.

رفعتی با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در حوزه ورزش اظهار کرد: رسانه‌های استان در موضوع باشگاه بعثت همراهی مناسبی داشتند و تلاش کردند موضوع را از زاویه دفاع از آبروی استان دنبال کنند و به جای بزرگ‌نمایی نواقص، اصل ماجرا و واقعیت‌ها را مورد توجه قرار دهند.

وی درباره موضوعات انتظامی و حاشیه‌های اخیر در بازی لیگ دسته اول فوتبال در ورزشگاه آزادی نیز گفت: ترجیح می‌دهم درباره مباحثی که در حوزه تخصصی نیروهای انتظامی و کارآگاهی قرار دارد اظهارنظر نکنم، چرا که بررسی‌های تخصصی از جمله انگشت‌نگاری، بازجویی و بررسی سیم‌کارت‌ها و تلفن‌های همراه در حال انجام است و نتیجه باید از مسیر تخصصی اعلام شود.

رفعتی از همراهی رسانه‌های استان قدردانی کرد و افزود: رسانه‌ها می‌توانند در شرایطی که مدیران و مسئولان توجه ویژه‌ای به فضای رسانه‌ای و مجازی دارند، نقش مؤثری در طرح مطالبات عمومی و اصلاح روندها داشته باشند.

وی در ادامه به موضوع نحوه توزیع اعتبارات عمرانی ورزش استان اشاره کرد و گفت: بخشی از اعتبارات عمرانی استان حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب داشته که ۶۶ میلیارد تومان آن تقسیم شده و در کنار آن، اعتبارات دیگری نیز از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت برای ورزش استان پیش‌بینی شده است.وی درباره اعتبارات ورزش استان نیز اظهار کرد: در اعتبارات ملی، اعتبار عمرانی استان در سال گذشته ۲۰۳ میلیارد تومان بود که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان آن تأمین شد. همچنین برای پروژه‌های ورزشی مرکز استان حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده که از این میزان ۶۶ میلیارد تومان توزیع شده است.

رفعتی افزود: سال گذشته حدود ۸۷ میلیارد تومان از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت برای ورزش استان مصوب شد، اما تخصیص این اعتبار و نحوه هزینه‌کرد آن تابع شرایط و فرایندهای مربوط است.

سرپرست معاونت توسعه امور ورزش استان کرمانشاه با انتقاد از محدود شدن اختیارات مدیران در نحوه توزیع اعتبارات گفت: وقتی اعتبارات از قبل میان شهرستان‌ها و پروژه‌ها تقسیم می‌شود، مدیر پاسخگوی مشکلاتی است که در بسیاری از موارد اختیار تعیین اولویت و جابه‌جایی منابع برای رفع آنها را ندارد.

وی ادامه داد: اگر اختیار بیشتری در اختیار مدیران قرار گیرد، امکان تجمیع منابع و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بیشتر خواهد شد؛ زیرا طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها با توجه به تورم، هزینه تمام‌شده آنها را افزایش می‌دهد.

رفعتی با اشاره به ظرفیت ماده ۲۷ اظهار کرد: در برخی موارد امکان واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی وجود دارد، اما در مورد اماکن تخصصی رشته‌ها، واگذاری به هیئت‌های ورزشی می‌تواند به نگهداری بهتر و توسعه همان رشته کمک کند.

وی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۴۸۰ مکان ورزشی در استان وجود دارد که حدود ۱۰۰ مورد آن واگذار شده و بیش از ۳۰۰ مکان همچنان در اختیار اداره‌کل است. بخش قابل توجهی از اماکن واگذارنشده نیز جزو اماکن تخصصی رشته‌های ورزشی هستند.

رفعتی گفت: در صورت واگذاری اماکن تخصصی به هیئت‌های ورزشی با نرخ کارشناسی، هیئت‌ها می‌توانند درآمد حاصل را برای نگهداری و توسعه همان مجموعه هزینه کنند؛ در حالی که رقابت هیئت‌ها با بخش خصوصی در مزایده عمومی به دلیل محدودیت‌های مالی و مسئولیت‌های ورزشی برای آنها دشوار است.

وی با اشاره به مصوبه مربوط به استخر مجموعه ورزشی کوثر اظهار کرد: براساس مصوبه وزارت ورزش، این استخر در نخستین فرصت به هیئت مربوط واگذار خواهد شد تا با تفاهم میان هیئت‌های رشته‌های آبی، استفاده قهرمانی از این مجموعه نیز دنبال شود.

سرپرست معاونت توسعه امور ورزش استان کرمانشاه همچنین از روند اجرای برخی پروژه‌های ورزشی خبر داد و گفت: در حال حاضر تلاش می‌شود پروژه‌های نیمه‌تمام استان تعیین تکلیف شوند و در برخی موارد نیز از ظرفیت ماده ۲۷ برای واگذاری و تکمیل پروژه‌ها استفاده شود.

رفعتی با اشاره به ورزشگاه ۱۵ خرداد کرمانشاه افزود: برنده فرایند ماده ۲۷ این مجموعه مشخص شده و قرار است سرمایه‌گذار براساس رقم کارشناسی و تعهدات تعیین‌شده، برای تکمیل و آماده‌سازی آن اقدام کند.

وی درباره انتخابات هیئت‌های ورزشی نیز گفت: براساس آیین‌نامه جدید هیئت‌های ورزشی، اداره‌کل پس از ابلاغ سرپرستی هیئت، باید فرایند فراخوان و برگزاری انتخابات را دنبال کند، اما آغاز ثبت‌نام نامزدها منوط به دریافت مجوز فدراسیون مربوط است.

رفعتی ادامه داد: در برخی موارد اداره‌کل آمادگی برگزاری انتخابات را دارد، اما صدور مجوز فراخوان از سوی فدراسیون به تأخیر می‌افتد و همین مسئله روند برگزاری انتخابات برخی هیئت‌ها را طولانی می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت سایر رشته‌های ورزشی استان گفت: در حوزه والیبال هیچ اعلام رسمی مبنی بر نخواستن میزبانی لیگ برتر از سوی استان وجود نداشته است، اما سالن‌های مورد نظر باید استانداردهای تعیین‌شده فدراسیون را داشته باشند و در این زمینه موضوع کفپوش استاندارد نیز مطرح است.

رفعتی افزود: در رشته‌های دیگر نیز تلاش‌هایی برای حفظ و توسعه تیم‌ها در استان انجام شده و برای نمونه در حوزه هندبال، موضوع فعالیت تیم در اسلام‌آبادغرب دنبال شده است؛ همچنین در کشتی نیز رایزنی‌های اولیه برای شکل‌گیری تیم انجام شده و دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف برای تأمین منابع مورد نیاز در این زمینه مشارکت داشته‌اند.

سرپرست معاونت توسعه امور ورزش استان کرمانشاه در پایان درباره روند اجرای پروژه‌های ماده ۲۷ گفت: در گذشته گاهی سرمایه‌گذار پیش از تعیین دقیق نیازهای فنی پروژه وارد فرایند می‌شد، اما روند صحیح این است که ابتدا دستگاه اجرایی نیازمندی‌های فنی و طرح اولیه را مشخص کند، سپس برآورد توسط کارشناس رسمی انجام شود و پس از تعیین شرایط، فراخوان سرمایه‌گذاری منتشر شود.

رفعتی خاطرنشان کرد: اصلاح این روند می‌تواند موجب شود پروژه‌ها براساس نیاز واقعی دستگاه اجرایی و با برآورد کارشناسی پیش بروند و سرمایه‌گذار نیز براساس مشخصات فنی و مالی از ابتدا تکلیف خود را بداند.