به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش خبری رویداد ترویجی کتاب «قاف اقیانوس» اردوی کتاببازی با محوریت کتاب «قاف اقیانوس» با حضور جمعی دختران نوجوان و تسهیلگران کتاب در باغ اردوی فرهنگسرای خاوران برگزار شد. برنامهای که در آن نوجوانان به جای اکتفا به خواندن کتاب، با شخصیتها و موقعیتهای داستانی آن وارد تعامل شدند و در قالب فعالیتهای گروهی، بازی و خلاقیت، از دل داستان تجربههای تازهای ساختند.
این برنامه یکی از رویدادهای ترویجی پویش سراسری کتابخوانی «قاف اقیانوس» است؛ پویشی که به عنوان سیوهشتمین پویش کتاب پویا در حال برگزاری است و با هدف گسترش دامنه اثرگذاری پویش کتابخوانی و ایجاد تجربههای متنوع و تعاملی حول کتاب، برنامههای جانبی متعددی را دنبال میکند. اردوی کتاببازی با همکاری کتاببازی، مرکز رسانهای شیرازه، فرهنگسرای خاوران و شبکه مروجان کتاب و کتابخوانی برگزار شد و در آن ۲۵ دختر ۱۰ تا ۱۷ سال، با همراهی ۶ نفر از تسهیلگران باتجربه و متخصص، با راهبری دختر نسترن پورصالحی کارشناسی کتاب و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گروههای مختلف به فعالیت پرداختند.
ایده اصلی این برنامه، عبور از الگوی معمول کتابخوانی و ایجاد فرصت برای تعامل فعال نوجوانان با کتاب بود. در این رویکرد، نوجوانان تنها مخاطب داستان نبودند، بلکه با استفاده از عناصر، شخصیتها، مکانها و موقعیتهای داستانی، خودشان به طراحیکننده بازی و فعالیت تبدیل شدند. برنامه صبح با پذیرش و گروهبندی نوجوانان آغاز شد. سپس با ایجاد فضایی متناسب با حالوهوای داستان، مأموریت هر گروه در اختیار آنها قرار گرفت و نوجوانان با همراهی تسهیلگران وارد فرایند طراحی و خلق فعالیت شدند. در ادامه، گروهها با بازخوانی بخشهایی از داستان و توجه به شخصیتها، موقعیتها و فضای «قاف اقیانوس»، ایدههای خود را برای بازی، معما و فعالیتهای گروهی طرح کردند و بخشی از زمان برنامه را به ساخت و آمادهسازی ایدههایشان اختصاص دادند.
پس از پایان بخش نخست فعالیتها، نوجوانان در بخش دوم برنامه وارد مرحله اجرای ایدهها شدند و هر گروه نتیجه کار خود را در قالب فعالیتهای طراحیشده با دیگر شرکتکنندگان به اشتراک گذاشت. آنچه این اردو را از یک نشست معمول کتابخوانی متمایز میکرد، نقش فعال نوجوانان در شکل دادن به تجربه کتابخوانی بود. شرکتکنندگان در طول برنامه، علاوه بر گفتوگو درباره داستان و شخصیتهای آن، فرصت پیدا کردند برداشت خود از کتاب را به یک فعالیت عملی و گروهی تبدیل کنند.
این رویکرد به نوجوانان کمک میکند کتاب را نه فقط به عنوان متنی برای خواندن، بلکه به عنوان ماده اولیهای برای بازی، گفتوگو، خلاقیت و تجربه جمعی ببینند. اردوی کتاببازی یکی از برنامههای ترویجی طراحیشده در مسیر تقویت پویش کتابخوانی «قاف اقیانوس» و افزایش دامنه اثرگذاری آن با استفاده از ظرفیت شبکه مروجان و تسهیلگران کتاب و کتابخوانی است.
این برنامه با استقبال قابل توجه نوجوانان همراه شد و بر اساس برنامهریزی انجامشده، رویدادهای ترویجی «قاف اقیانوس» در ادامه نیز با استفاده از ظرفیت مروجان و تسهیلگران کتاب و کتابخوانی ادامه خواهد داشت. «قاف اقیانوس» نوشته محمدرضا شرفی خبوشان از انتشارات معارف، سیوهشتمین پویش کتاب پویا است.
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