تخصیص ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای انتقال آب خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق توسعه ملی، رضا محمدی معاون سرمایهگذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی، گفت: این صندوق در جهت توسعه زیرساختهای صنایع کشور و توسعه روزافزون ایران اهداف و پروژههای بزرگی را برای خود برنامهریزی کرده است؛ یکی از این پروژهها، شیرینسازی و انتقال آب از خلیج فارس به استانهای فارس و اصفهان و از دریای عمان به استانهای سیستان بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی است که یکی از ابر پروژههای کشور در حوزه آب محسوب میشود.
وی با بیان اینکه این پروژه با هدف تأمین پایدار آب در جهت مصارف صنایع بزرگ و کوچک و همچنین شرب در کشور هدف گذاری و برنامهریزی شده است، عنوان کرد: به منظور رفع مشکلات آبی صنایع در استانهای فارس و سیستان و بلوچستان به زودی ۲ مگا پروژه شیرینسازی و انتقال آب دریا از خلیج فارس و دریای عمان با تأمین مالی صندوق توسعه ملی شروع به فعالیت خواهد کرد.
محمدی افزود: برای انجام این پروژه، تأمین مالی حدود ۲ میلیارد دلاری از طرف صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.
معاون سرمایهگذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی در پایان گفت: طرحهای انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران از وعدههای رئیس جمهور در ابتدای فعالیت بود. لذا صندوق توسعه ملی برای به ثمر رسیدن این وعده برای آیندهی روشنتر این سرزمین اقدام خواهد نمود.
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