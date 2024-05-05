تخصیص ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای انتقال آب خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از‬ صندوق توسعه ملی، رضا محمدی‬ معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی، ‏گفت: این صندوق در ‏جهت توسعه زیرساخت‌های صنایع کشور و توسعه روزافزون ایران اهداف و پروژه‌های بزرگی را برای خود برنامه‌ریزی کرده است؛ ‏یکی از این پروژه‌ها، شیرین‌سازی و ‏انتقال آب از خلیج فارس به استان‌های فارس و اصفهان و از دریای عمان به استان‌های سیستان بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی است که یکی از ابر پروژه‌های کشور در ‏حوزه آب ‏محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه این پروژه با هدف تأمین پایدار آب در جهت مصارف صنایع بزرگ و کوچک و ‏همچنین شرب در کشور هدف ‏گذاری و برنامه‌ریزی شده است، عنوان کرد: به منظور رفع مشکلات آبی ‏صنایع در استان‌های فارس و سیستان و بلوچستان به زودی ۲ مگا ‏پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب دریا ‏از خلیج فارس و دریای عمان با تأمین مالی صندوق توسعه ملی شروع به فعالیت خواهد کرد.

محمدی افزود: برای انجام این پروژه، تأمین ‏مالی حدود ۲ میلیارد دلاری از ‏طرف صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی‬ در‬ پایان‬ گفت: طرح‌های انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران از وعده‌های ‏رئیس جمهور در ابتدای فعالیت بود. لذا صندوق توسعه ملی برای به ثمر رسیدن این ‏وعده برای آینده‌ی روشن‌تر این سرزمین اقدام خواهد نمود‎. ‏