به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله جهان‌آرا امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه ۲ نفر با قمه و چاقو قدرت‌نمایی، ایجاد درگیری و مزاحمت در یکی از محلات شهرستان موجب سلب آسایش عمومی و نگرانی شهروندان شده بودند، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۳ به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور مأموران در محل، یکی از متهمان با دیدن گشت کلانتری با قمه به سمت مأموران حمله‌ور که مأموران انتظامی با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی هوایی کرده که متأسفانه متهمان توجه نمی‌کنند و مأموران رأی حفظ جان خود و پس از چندین بار اخطار به پای آنان شلیک و هر ۲ متهم را زمینگیر و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز تاکید کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و اگر فردی بخواهد نظم و امنیت جامعه را مختل کند با برخورد شدید و سخت پلیس مواجه خواهد شد.