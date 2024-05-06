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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۲۹

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان خبر داد؛

ارائه بیش از ۲۰ میلیون نفرساعت آموزش مهارتی در خوزستان

ارائه بیش از ۲۰ میلیون نفرساعت آموزش مهارتی در خوزستان

اهواز- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان از فراهم شدن زمینه ارائه بیش از ۲۰ میلیون نفر ساعت آموزش مهارتی در استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملایی هزاروندی ظهر امروز دوشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای با تاکید بر اهمیت تحقق رشد تولید با مشارکت مردمی، اظهار کرد: در برنامه پیش‌بینی شده برای سال جاری مقرر شده است ۲۰ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۲۲ نفر ساعت آموزش توسط بخش‌های دولتی و خصوصی به ۱۹ گروه هدف در استان خوزستان ارائه بشود.

وی ادامه داد: این میزان تعهد آموزشی شامل ۶ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۷۰۰ نفرساعت در بخش دولتی و ۱۳ میلیون ۲۳۰ هزار و ۳۲۲ نفرساعت در بخش آمورشگاه‌های غیردولتی و آزاد در استان خوزستان خواهد بود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان عنوان کرد: برنامه امسال در چارچوب نهضت ملی مهارت‌آموزی و در راستای ارتقای وزن مهارت، توانمندسازی مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای، توسعه و تضمین کیفیت آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی انسانی توانمند تدوین شده است.

وی افزود: چنانچه تقاضای آموزش در سال جدید بیش از تعهد ارائه شده باشد، ظرفیت آموزشی برای این کار فراهم است. حرفه‌های آموزشی بر اساس نیازسنجی آموزشی صورت گرفته تا زمینه کارآفرینی و اشتغال مولد و پایدار برای کارجویان شهری و روستایی، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فراهم شود.

ملایی هزاروندی با اشاره به اینکه این آموزش‌ها برای ۱۹ گروه هدف برنامه‌ریزی شده که در بخش خدمات، کشاورزی صنعت فرهنگ و هنر است، گفت: گروه‌های هدف این آموزش‌ها شامل آسیب‌دیدگان اجتماعی، افراد دارای معلولیت، دانش آموختگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، دانش‌آموزان، زنان خانه‌دار، بانوان سرپرست خانوار، زندانیان، ساکنان سکونت‌گاه‌های غیررسمی، زندانیان، روستاییان، عشایر، مناطق محروم مرزی، سربازان، کودکان‌کار، متقاضیان مهارت آموزی، افراد دارای بیمه بیکاری، معتادان بهبود یافته و شاغلان بنگاه‌های اقتصادی هستند.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد تعهد مهارت‌آموزی در بخش آزاد و غیردولتی ارائه می‌شود، یادآور شد: در استان خوزستان حدود ۵۵ مرکز ثابت دولتی و بیش از هزار و ۵۰۰ آزاد غیردولتی فعال هستند.

کد مطلب 6098105

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