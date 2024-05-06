ارائه بیش از ۲۰ میلیون نفرساعت آموزش مهارتی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملایی هزاروندی ظهر امروز دوشنبه در گفت و گویی رسانهای با تاکید بر اهمیت تحقق رشد تولید با مشارکت مردمی، اظهار کرد: در برنامه پیشبینی شده برای سال جاری مقرر شده است ۲۰ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۲۲ نفر ساعت آموزش توسط بخشهای دولتی و خصوصی به ۱۹ گروه هدف در استان خوزستان ارائه بشود.
وی ادامه داد: این میزان تعهد آموزشی شامل ۶ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۷۰۰ نفرساعت در بخش دولتی و ۱۳ میلیون ۲۳۰ هزار و ۳۲۲ نفرساعت در بخش آمورشگاههای غیردولتی و آزاد در استان خوزستان خواهد بود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان عنوان کرد: برنامه امسال در چارچوب نهضت ملی مهارتآموزی و در راستای ارتقای وزن مهارت، توانمندسازی مربیان آموزش فنی و حرفهای، توسعه و تضمین کیفیت آموزشهای مهارتی و تربیت نیروی انسانی توانمند تدوین شده است.
وی افزود: چنانچه تقاضای آموزش در سال جدید بیش از تعهد ارائه شده باشد، ظرفیت آموزشی برای این کار فراهم است. حرفههای آموزشی بر اساس نیازسنجی آموزشی صورت گرفته تا زمینه کارآفرینی و اشتغال مولد و پایدار برای کارجویان شهری و روستایی، دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی فراهم شود.
ملایی هزاروندی با اشاره به اینکه این آموزشها برای ۱۹ گروه هدف برنامهریزی شده که در بخش خدمات، کشاورزی صنعت فرهنگ و هنر است، گفت: گروههای هدف این آموزشها شامل آسیبدیدگان اجتماعی، افراد دارای معلولیت، دانش آموختگان و فارغالتحصیلان دانشگاهی، دانشآموزان، زنان خانهدار، بانوان سرپرست خانوار، زندانیان، ساکنان سکونتگاههای غیررسمی، زندانیان، روستاییان، عشایر، مناطق محروم مرزی، سربازان، کودکانکار، متقاضیان مهارت آموزی، افراد دارای بیمه بیکاری، معتادان بهبود یافته و شاغلان بنگاههای اقتصادی هستند.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد تعهد مهارتآموزی در بخش آزاد و غیردولتی ارائه میشود، یادآور شد: در استان خوزستان حدود ۵۵ مرکز ثابت دولتی و بیش از هزار و ۵۰۰ آزاد غیردولتی فعال هستند.
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