به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمود شهریاری مدیرعامل این شرکت اظهار داشت: ما با رسیدن به دانش فنی ساخت پلیمرهای نسوز توانستیم قطعات مورد نیاز صنایع مختلف را طراحی و تولید کنیم که قیمت آن کاملاً مقرون به صرفه است و با یک سوم قیمت نمونه مشابه خارجی عرضه می‌شوند.

وی به مزیت این محصول تولید شده اشاره کرد و گفت: این محصولات در برابر آتش و گرمای زیاد نمی‌سوزند و تجزیه نمی‌شوند.

شهریاری افزود: دستگاه‌های خطوط شیشه، کاشی و سرامیک که به صورت اتومات هستند تکنولوژی بسیار بالایی دارند و با سرعت و دمای بالایی کار می‌کنند که این محصول با این ویژگی می‌تواند بسیار کاربردی باشد.

این پژوهشگر با بیان اینکه این دانش فنی برای صنایع مختلفی کاربرد دارد، گفت: علاوه بر صنایع شیشه و کاشی در حال گسترش این دانش فنی برای صنایعی با دمای بالا، به عنوان قطعات و ملزومات مربوط به کوره‌های عملیات حرارتی، چیدمان کوره‌ها، هیترها، بوته‌ها و به طور کلی تمام قطعاتی که کاربرد دما بالا دارند، هستیم.

گفتنی است، قطعات مختلف مورد استفاده در صنعت شیشه و کاشی با این دانش فنی بومی‌سازی شده است.