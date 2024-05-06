به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمود شهریاری مدیرعامل این شرکت اظهار داشت: ما با رسیدن به دانش فنی ساخت پلیمرهای نسوز توانستیم قطعات مورد نیاز صنایع مختلف را طراحی و تولید کنیم که قیمت آن کاملاً مقرون به صرفه است و با یک سوم قیمت نمونه مشابه خارجی عرضه میشوند.
وی به مزیت این محصول تولید شده اشاره کرد و گفت: این محصولات در برابر آتش و گرمای زیاد نمیسوزند و تجزیه نمیشوند.
شهریاری افزود: دستگاههای خطوط شیشه، کاشی و سرامیک که به صورت اتومات هستند تکنولوژی بسیار بالایی دارند و با سرعت و دمای بالایی کار میکنند که این محصول با این ویژگی میتواند بسیار کاربردی باشد.
این پژوهشگر با بیان اینکه این دانش فنی برای صنایع مختلفی کاربرد دارد، گفت: علاوه بر صنایع شیشه و کاشی در حال گسترش این دانش فنی برای صنایعی با دمای بالا، به عنوان قطعات و ملزومات مربوط به کورههای عملیات حرارتی، چیدمان کورهها، هیترها، بوتهها و به طور کلی تمام قطعاتی که کاربرد دما بالا دارند، هستیم.
گفتنی است، قطعات مختلف مورد استفاده در صنعت شیشه و کاشی با این دانش فنی بومیسازی شده است.
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