آماده همکاری مشترک مطالعاتی با دانشگاه محقق اردبیلی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله بخش ظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشی با رئیس و معاونان دانشگاه محقق اردبیلی گفت: برای چهار پروژه شیلاتی استان که شامل ایجاد شهرک ماهیان زینتی، ایجاد مجتمع های آبزی پروری در حاشیه اهرچای تا قره سو، امکان سنجی ایجاد مجتمع پرورش ماهیان خاویاری حاشیه قزل اوزن و گیوی چای اعتبارات لازم اخذ شده است.

وی طرح های مطالعاتی حوزه شیلات در شهرک سامیان را یادآور شد و خاطرنشان کرد: در خصوص شهرک ماهیان زینتی و پرورش زالو و جلبک کارهای شاخصی انجام شده و با راه اندازی این طرح می توان تولید و پرورش ماهیان زینتی را به ۱۶میلیون قطعه ارتقا داد.

مدیرکل شیلات استان تولید جلبک در حوزه دانش بنیان را یادآور شد و بیان کرد: با توجه به اینکه کشورمان در این خصوص وارد کننده است با تحقق برنامه مطالعاتی و اجرای آن می توان نه تنها نیاز کشور را تامین کرد بلکه طبق این مطالعات تا ۶۰ تن جلبک از مزارع استان برداشت کرد.

اله بخش خواستار توجه ویژه به بحث آموزش در حوزه شیلات شد و افزود: با توجه به توسعه این صنعت در استان اردبیل آموزش حوزه شیلات هم ضروری به نظر می رسد چرا که لازم است به صورت علمی هم به این حوزه ورود پیدا کنیم.