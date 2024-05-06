به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کریمیصارمی معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بیان اینکه فیلم جدید رسول صدرعاملی، اثر مشترک کانون و بنیاد سینمایی فارابی و تهیهکننده اجرایی آن سیدمازیار هاشمی است، گفت: در نشستی که آغاز پیش تولید فیلم است، با حضور حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری، رسول صدرعاملی کارگردان و سیدمازیار هاشمی تهیهکننده درباره تولید فیلم سینمایی «زیبا صدایم کن» گفتوگو شده است و فیلمبرداری این اثر به زودی در تهران آغاز میشود.
وی تصریح کرد: آقای صدرعاملی ۲ سال است که روی فیلمنامه «زیبا صدایم کن» کار کرده است. این اثر جدیدترین تولید کانون پرورش فکری در حوزه فیلمسازی است و براساس اقتباس از کتاب «زیبا صدایم کن» نوشته فرهاد حسنزاده ساخته میشود.
معاون تولید کانون با بیان اینکه فیلم «زیبا صدایم کن» برای نمایش در جشنواره فیلم فجر امسال آماده میشود، گفت: تلاش گروه سازنده این است که فیلم نوجوانپسند تولید کنند و باتوجه به تجربهای که آقای صدرعاملی در حوزه سینمای نوجوان دارد، امیدوارم فیلم خوب و قابل قبولی باشد.
وی تاکید کرد: کانون پرورش فکری چند سالی است به اقتباس نگاه ویژهای دارد؛ به همین دلیل این اثر هم برگرفته از تولیدات کانون و رمان نوجوان است.
کریمیصارمی بیان کرد: محل ساخت فیلم «زیبا صدایم کن» خیابان ولیعصر (عج) تهران است و جذابیت داستان این است که حوادث در یک روز اتفاق میافتد.
معاون تولید کانون با اشاره به اینکه در این نشست رسول صدرعاملی نکاتی درباره اهمیت خانواده مطرح کرد، گفت: مدیرعامل کانون هم مواردی که برایش مهم بود از جمله توجه به بخش خانواده و نوجوان دهه هشتادی را مطرح و بر اهمیت توجه به استانداردهای فیلمسازی کانون در این فیلم تاکید کرد تا مخاطب بتواند با آن ارتباط برقرار کند. تولیگری از مهمترین سیاستهای کانون و بخش سینمایی آن در سال ۱۴۰۳ است و تلاش میکنیم از فیلمنامههای اقتباسی که در شورای عالی کانون تصویب میشود، حمایت کنیم. تا امروز سه فیلم را در دستور کار خود قرار دادیم تا با حمایتهای مالی که کانون پرورش فکری انجام میدهد جریان جدیدی در چرخه اکران و تنوع بخشیدن به موضوعهای سینمای ایران، سینمای کودک و بهویژه سینمای نوجوان ایجاد شود.
کریمیصارمی در پایان بیان کرد: امیدواریم فیلمسازان کشورمان توجه ویژهای بر ادبیات غنی که در کانون پرورش فکری وجود دارد، داشته باشند و سری به رمانهای نوجوان کانون بزنند. آنها میتوانند آثاری را انتخاب کنند و به نگارش دربیاورند تا تبدیل به فیلمنامه شود و کانون از آنها حمایت خواهد کرد.
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