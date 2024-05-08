به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، همزمان با سالروز میلاد پربرکت حضرت فاطمه معصومه (س) و بزرگداشت روز دختر ویژه برنامه‌های مختلفی از شبکه‌های رادیویی پخش خواهد شد که به بررسی شخصیت حضرت فاطمه معصومه (س) و بزرگداشت روز دختر می‌پردازند.

رادیو ایران؛ از بهارجان تا با کریمان

شبکه رادیویی ایران در آستانه سالروز ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و آغاز دهه کرامت ویژه برنامه «بهار جان» و «با کریمان» را پخش میکند.

بهارجان نگاه قدرشناسانه به بزرگترین عطای پروردگار دارد؛ در این برنامه تلاش می شود با ایجاد فضایی فرح بخش و شادمانه به بیان معارف اهل بیت با محوریت کرامت پرداخت شود.

این برنامه از ۲۰ اردیبهشت تا میلاد امام رضا (ع) هر شب ساعت ۲۱:۳۵ روی آنتن می‌رود.

ویژه برنامه دیگر رادیو ایران برای دهه کرامت «با کریمان» است که با موضوع کرامت های انسانی با نگاه به آیات قرآن و معصومین از شنبه ۲۲ اردیبهشت تا ولادت امام هشتم (ع) ساعت ۱۲:۴۰ روانه آنتن خواهد شد.

رادیو جوان؛ شنیدن «د مثل دختر» تا «امروز و فردا»

به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س)، شبکه رادیویی جوان برنامه‌های ویژه ای را پخش خواهد کرد.

برنامه مستند «د مثل دختر» ویژه برنامه ای تولید شده توسط گروه تاریخ و معرف شبکه رادیو جوان است که در روزهای پنج‌شنبه ساعت ۲۱ و جمعه ساعت ۶:۳۰ پخش خواهد شد.

همچنین برنامه زنده «با تو حالم خوبه» از حرم مطهر امام رضا (ع) چهارشنبه و پنج‌شنبه ساعت ۲۰ برای شنوندگان پخش می‌شود.

برنامه زنده «امروز و فردا» هم کاری از گروه ورزش و تفریحات است که به تهیه‌کنندگی فریبرز گلبن و اجرای فاطمه امجدیان به همراه آیتم‌سازی اکرم اویسی، علیرضا طهرانی، مهدیه پهلوانی و حمید پارسا روی آنتن می رود.

«رادیو تهران»؛ جشن ولادت «در ساحت حضور»

شبکه رادیویی تهران به مناسبت ولادت حضرت فاطمه معصومه (س)، روز دختر و آغاز دهه کرامت با ویژه برنامه های «شمس العماره»، «باغ فیض» و «در ساحت حضور» روی آنتن می رود.

برنامه «شمس العماره» با نمایش های کوتاه طنز و با محوریت اخلاق و نقد رفتار مخاطب، قصه گویی، گزارشگری طنز و آواز خوانی پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت از ساعت ۱۷ پخش خواهد شد.

برنامه «در ساحت حضور» کاری از گروه تاریخ و معارف رادیو تهران که جمعه ها نماز جمعه و خطبه های آن را پوشش می دهد، به مناسبت این روز، زندگینامه و فضیلت زیارت حضرت را مرور می کند.

برنامه «باغ فیض» هم به صورت زنده از مشهد مقدس، رواق امام خمینی (ره) روی آنتن می رود.

این برنامه کاری از گروه تاریخ و معارف است که از جمعه ۲۱ اردیبهشت، به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۱ پخش می شود.

«رادیو نمایش»؛ از «کریمه اهل بیت» تا «بخوان به نام پروانه»

«بخوان به نام پروانه» و «کریمه اهل بیت» ویژه برنامه ولادت حضرت معصومه (س) به نویسندگی و تهیه کنندگی نسیم السادات صباغان، گویندگی مهرناز شعبانی و علیرضا تابان روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه، ساعت ۸ صبح به صورت زنده از رادیو نمایش پخش می شود.

موضوع این برنامه کرامات و فضایل حضرت معصومه (س) است.

«رادیو ورزش»؛ میزبانی از دختران قهرمان و چند برنامه دیگر

«دختران ایران» نام ویژه برنامه رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان در روز میلاد باسعادت حضرت معصومه (س) است.

در این برنامه ضمن دعوت از دختران قهرمان که با حجاب اسلامی روی سکوی قهرمانی رفتند و باعث به اهتزاز در آوردن پرچم جمهوری اسلامی با حجاب اسلامی شدند به موضوع حجاب و عفاف زنان در ورزش پرداخته خواهد شد.

همچنین با توجه به اینکه همزمان با میلاد با سعادت حضرت معصومه (س) همایش سراسری روز دختر با حضور ۱۰۰۰ نفر از ورزشکاران در قم برگزار می شود، ویژه برنامه دختران ایران با اعزام گزارشگر به این مراسم و ارتباط زنده به پوشش مراسم هم خواهد پرداخت.

در این برنامه آیتم‌های دختران ایران با پرداختن به موضوع حجاب ورزشکاران، سکوی قهرمانی نمایشی از اقتدار بانوان ورزشکار روی سکو و قهرمان امروز مادر آینده (گفت‌وگو با مادر- دختر ورزشکار) به همراه موسیقی های شاد، متن‌های موضوعی پخش خواهد شد.

این ویژه برنامه به تهیه‌کنندگی صدف سبحانی در روز دختر از ساعت ۹ تا ۱۲ روی آنتن رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان از طریق نرم‌افزار کاربردی «ایران صدا» خواهد رفت.

رادیو ورزش بانوان در روز پنج‌شنبه مراسم قدردانی از دختران ورزشکار را که از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در جامه‌الزهرا قم برگزار می‌شود به صورت زنده و مستقیم پخش خواهد کرد.

«رادیو پیام»؛ شنیدن پیام زندگی در یک روز ویژه

شبکه رادیویی پیام ویژه برنامه میلاد حضرت معصومه (س) را با نام «پیام زندگی» به تهیه کنندگی مجید امجدی فرد با محوریت آموزه های زندگی حضرت معصومه (س) پخش خواهد کرد.

«رادیو صبا»؛ تجربه لحظات مفرح با ۲ برنامه رادیویی

«صبامک عیدانه» و «مژده که عید اومده» عنوان ویژه برنامه های رادیو صبا به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت معصومه (س) است که برای شنوندگان پخش می شود.

این شبکه رادیویی پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت در شب میلاد حضرت معصومه (س) برنامه مخاطب محور «صبامک» را در فضای شادتر به صورت ویژه برنامه «صبامک عیدانه» پخش می‌کند.

این برنامه با هنرمندی پیشکسوتان رادیو با پخش طنز آهنگ، ترانه‌های شاد و نمایش‌های طنز روی آنتن می‌رود.

«مژده که عید اومده» ویژه برنامه دهه کرامت این شبکه رادیویی است که اولین قسمت آن روز جمعه ساعت ۱۰ صبح با موضوع ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر با موضوع مهربانی در قالب یک مجله رادیویی با فضای شاد پخش می‌شود.

«رادیو قرآن»؛ شنیدن «تسنیم» تا «برنا» در شهرهای قم و مشهد

به مناسبت فرارسیدن ایام مبارک دهه کرامت رادیو قرآن با اعزام تیم برنامه ساز از شهرهای مقدس قم و مشهد برنامه های «تسنیم»، «جشنواره قرآنی صد» و «برنا» را از ۲۱ تا ۳۱ اردیبهشت ماه روی آنتن خواهد برد.

رادیو اقتصاد؛ از «۹۸ و کمی بیشتر» چه می‌دانیم؟

شبکه رادیویی اقتصاد در آستانه سالروز ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و آغاز دهه کرامت برنامه های «روزیِ نو»، «۹۸ و کمی بیشتر» و «گذر بازار» را به همراه یک پویش، برای مخاطبان تدارک دیده است.

برنامه صبحگاهی «روزیِ نو»، با رویکرد تبیین اصول و شاخص های سبک زندگانی حضرت معصومه (س)، پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت پخش می شود.

«و کمی بیشتر» هم جمعه ۲۱ اردیبهشت مصادف با ولادت حضرت معصومه (س) با محوریت تکریم جایگاه شخصیت اجتماعی کریمه اهل بیت (س) در جامعه، ساعت ۱۰ روی آنتن می رود.

برنامه عصرگاهی «گذر بازار» نیز در دهه کرامت هر روز ساعت ۱۶ با هدف ترویج فرهنگ خدمت کریمانه به عنوان مهم ترین رکن سیره رضوی، پخش می شود.

مفهوم کرامت انسانی از منظر آیات و روایات، برکات اقتصادی و اجتماعی خدمت کریمانه در زندگی و ارایه مصادیقی از نذر خدمت به نیت امام رضا (ع) از محورهای این برنامه است.

شبکه اقتصاد به مناسبت دهه کرامت پویش «نذر یک خدمت به نیت امام رضا (ع)» را برنامه ریزی کرده و از مخاطبان می خواهد خدمتی را که با نیت نذر در نظر گرفته اند در قالب متن یا صوت در سامانه های اعلام شده ارسال کنند.

این پویش‌از روز جمعه ۲۱ اردیبهشت همزمان با ولادت حضرت معصومه (س) آغاز و تا دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ادامه می یابد.

«رادیو سلامت»؛ شنونده عزیز زیارت قبول

ویژه برنامه «زیارت قبول» شبکه رادیویی سلامت همزمان با آغاز دهه کرامت از روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۷ به مدت ۱۲۰ دقیقه پخش می‌شود.

این ویژه برنامه با هدف ارتقای سلامت معنوی و توجه ‌به جشن‌های مردمی و شادی، با اجرای ندا خواجه نوری از رادیو سلامت پخش می شود و قسمت اول آن به میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر اختصاص دارد.

این برنامه شامل بخش هایی همچون آذین بندی، سیاحت، از حرم تا حرم، از جان می بخشند، حریم حرم است.

«زیارت قبول» به تهیه کنندگی مسعود حسنی کاری از گروه بهداشت روانی رادیو سلامت است که به مدت ۱۰ روز پخش می شود.

«رادیو معارف»؛ پخش ویژه برنامه «اهل بیت»

«سلام»، نام ویژه برنامه ای است که در ایام ولادت حضرت معصومه (س) از صحن امام رضای حرم مطهر کریمه اهل بیت (س) روی آنتن رادیو معارف می رود.

این برنامه میدانی روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ساعت ۲۰:۱۵ به مدت ۷۵ دقیقه پخش می شود.

این مجله رادیویی با محوریت نقش و برکات ارادت و مودت اهل بیت در شکل گیری مدینه فاضله و جامعه سالم با نگاهی به فرمایشات امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) تهیه و پخش می شود.

هدف اصلی این برنامه معرفت افزایی درباره زندگی دینی و سبک زندگی اهل بیت است و مواردی همچون آشنایی با تاریخ زندگانی حضرت معصومه (س)، آشنایی با آموزه های حدیثی آن بزرگوار و بیان نقش ارادت به آن حضرت در سلامت و نشاط فردی و اجتماعی از اهداف و مولفه‌های فرعی این برنامه است.

دومین ویژه برنامه شادیانه ولادت کریمه اهل بیت سلام الله علیها، «دختر خورشید» نام دارد که روز جمعه ۲۱ اردیبهشت از ساعت ۹ تا ۱۰ از رادیو معارف پخش می شود.

ویژه برنامه «صدای فضیلت» که به مناسبت سالگرد تأسیس رادیو معارف از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۴۵ روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت روی آنتن می رود هم تلاش می کند تا به صورت ویژه به موضوع ولادت حضرت معصومه (س) و بیان اوصاف آن حضرت بپردازد.

ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر از جمله موضوعات برنامه «عصر جوانی» است که هر روز از ساعت ۱۷ تا ۱۸ از رادیو معارف پخش می‌شود.