همراهی رادیو با مخاطبان در دهه کرامت 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکه‌های رادیویی در دهه کرامت برنامه‌هایی همچون «مسیر مهر»، «ایران سربلند»، «شمیم کوثر»، «دختر خورشید»، «ایران قهرمان»، «پیام کرامت»، «ولایت عشق»، «هم خاطره»، «با تو حالم خوبه» و ... را روانه آنتن خواهند کرد.



رادیو ایران؛ در مسیر مهر

برنامه «در مسیر مهر» از شب ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) تا روز ولادت امام رضا (ع) به صورت زنده از ساعت ۱۷:۳۰ از رادیو ایران پخش خواهد شد. ارتباط با گزارشگران صدای مراکز استان‌ها به ویژه حرم مطهر امام رضا (ع)، حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) از دیگر بخش‌های برنامه است.

رادیو جوان؛ دورهمی پژوهشگران و مداحان

برنامه «با تو حالم خوبه» ساعت ۲۰ از علی ابن موسی الرضا (ع) پخش خواهد شد. در این برنامه، پژوهشگران حوزه و دانشگاه درباره سیره زندگی حضرت فاطمه معصومه (س) و حضرت امام رضا (ع) سخن می‌گویند. همچنین گزارش‌هایی از حضور زائران و موکب‌های مستقر در حرم رضوی پخش می‌شود. حضور مداحان و منقبت‌گویان امام همام، بخش های دیگری از این برنامه است.



رادیو فرهنگ؛ از «پابوس» تا «وطنم ایران»

شبکه رادیویی فرهنگ مجموعه‌ای از برنامه‌های مناسبتی را برای پوشش ابعاد مختلف این ایام معنوی تدارک دیده است. برنامه‌های «پابوس»، «شمیم کوثر»، «وطنم ایران» و «صبح به وقت فرهنگ» با محوریت شناخت جایگاه حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) و نگاهی به اهمیت خانواده روی آنتن می‌روند.



رادیو گفت‌وگو؛ همراه با ایران سربلند

برنامه «ایران سربلند» از رادیو گفت‌وگو با رویکردی ویژه به این مناسبت می‌پردازد. این برنامه ضمن گرامیداشت مفاهیم معنوی و فرهنگی دهه کرامت به بررسی موضوعاتی همچون مقاومت مردم در ایام جنگ، آتش‌بس و روند مذاکرات میان ایران و آمریکا می‌پردازد.

رادیو صبا؛ همراه با خواهران و برادران

شبکه رادیویی صبا برنامه‌ای با عنوان «هم‌خاطره» را ساعت ۲۰ روی آنتن می‌برد؛ برنامه‌ای رقابتی که با حضور خواهر و برادرهایی از نقاط مختلف کشور تولید شده است. در این برنامه شرکت‌کنندگان در قالب بخش‌هایی شامل نقش‌آفرینی و سؤال‌های اطلاعات عمومی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

رادیو ورزش؛ ترویج روحیه پهلوانی

برنامه «ایران قهرمان» در هفته کرامت با موضوعاتی چون فرهنگ ناب رضوی در حوزه تربیت‌بدنی، ترویج روحیه پهلوانی و جوانمردی و گسترش اخلاق ورزشی با بهره‌گیری از سیره اهل بیت (ع) روی آنتن رادیو ورزش می‌رود. معرفی ورزشکاران و خادمان افتخاری که مدال خود را به حرم امام رضا (ع) اهدا کردند، از جمله بخش‌های متنوع این برنامه به شمار می‌رود.

رادیو پیام؛ پیام کرامت

بیان روایاتی از امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) با نگاهی به حرکات همدلانه مردم ایران در جنگ تحمیلی سوم از بخش‌های مختلف برنامه «پیام کرامت» رادیو پیام است که در این ایام پخش می‌شود.

رادیو معارف؛ دختر خورشید

با توجه به جنگ رمضان، رادیو معارف برنامه «دختر خورشید» را به مناسبت روز دختر تدارک دیده تا از دختران تاثیرگذار در جامعه به ویژه در جنگ رمضان سخن بگوید. کارشناس برنامه فرخنده مبلغ روانشناس و مدرس دانشگاه است که روز یکشنبه ساعت ۹:۳۰ روی آنتن می‌رود.

رادیو نمایش؛ نوای ولایت عشق

برنامه «ولایت عشق» با موضوع شجاعت زنان و دختران ایرانی از پنجم تا نهم اردیبهشت هر روز ساعت ۲:۳۰ صبح و ۱۶:۳۰ عصر روی آنتن رادیو نمایش می‌رود. این برنامه با گویندگی فاطمه نیرومند و بازی سعید سلطانی و شیرین روستایی تولید و آماده پخش شده است.