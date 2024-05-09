به گزارش خبرگزاری مهر، با قبول یک طرفه توافق آتش بس از سوی مقامات جنبش حماس، اینک، کابینه جنگ رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو در استیصال شدیدی قرار گرفته؛ از سویی، فشار افکار عمومی صهیونیستی و خانوادههای اسرای صهیونیست در غزه شدت یافته و از سوی دیگر؛ انتقادات محافل سیاسی و احزاب اپوزیسیون نیز کابینه جنگ را در موقعیت بیسابقه و خطیری سوق داده است.
در همین ارتباط، عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس چهارشنبه شب اعلام کرد که رژیم صهیونیستی جدیتی برای دستیابی به توافق ندارد و از مذاکرات به عنوان پوششی برای حمله زمینی به رفح استفاده میکند.
عضو ارشد حماس تصریح کرد که نتانیاهو به دنبال بهانهجویی جهت دور زدن مذاکرات است و حماس و طرفهای واسطه را مورد سرزنش و انتقاد قرار میدهد.
الرشق اظهار داشت که موافقت حماس با طرح پیشنهادی واسطههای برای آتشبس نتانیاهو را سردرگم کرده و در بحران قرار داده است.
وی گفت: حماس به موضع خود در خصوص موافقت با طرح پیشنهادی واسطهها برای آتشبس در غزه پایبند است.
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