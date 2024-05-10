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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۱۴

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد؛

هوای تهران در آستانه پاکی

هوای تهران در آستانه پاکی

شاخص کیفیت هوا بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در حال حاضر بر روی عدد ۵۶ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول و در آستانه پاکی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۶ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول و در آستانه پاکی قرار دارد.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۵۹ قرار گرفته بود و وضعیت هوا در شرایط قابل قبول بوده است.

تهران از ابتدای سال ۵ روز هوای پاک و ۴۶ روز هوای قابل قبول داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۸ روز هوای پاک، ۴۲ روز هوای قابل قبول، ۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشته است.

کد مطلب 6101838

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خداوند منان را شاکریم که از ابتدای سال تاکنون در تهران شاهد آلودگی هوا نبوده ایم.

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