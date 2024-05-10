هوای تهران در آستانه پاکی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۶ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول و در آستانه پاکی قرار دارد.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۵۹ قرار گرفته بود و وضعیت هوا در شرایط قابل قبول بوده است.

تهران از ابتدای سال ۵ روز هوای پاک و ۴۶ روز هوای قابل قبول داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۸ روز هوای پاک، ۴۲ روز هوای قابل قبول، ۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشته است.