تیم ملی هاکی بانوان به تایلند رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی، تیم ملی هاکی بانوان کشورمان جهت شرکت در رقابتهای هاکی سالنی آسیا عازم تایلند شد. تیم ملی بانوان کشورمان متشکل از ۱۳ بازیکن به سرمربیگری جون کنت ول چینی - آمریکایی در گروه A این رقابتها با تیمهای قزاقستان، مالزی، نپال و عمان همگروه است.
در گروه B نیز تیمهای تایلند، اندونزی، سنگاپور، کامبوج ویتنام با هم رقابت میکنند. امیرمحمود علیآبادی دبیر فدراسیون بهعنوان سرپرست و ساسان قدیمی مترجم کاروان تیم ملی به همراه کادر فنی تیم را در این رقابتها همراهی میکنند.
این مسابقات که انتخابی جام جهانی است از ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت ماه در شهر چونبوری تایلند برگزار میشود.
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