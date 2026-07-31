به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم صادقیه شامگاه پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی تماس مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵ آذربایجان شرقی با سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهر مبنی بر غرقشدن فردی در سد آزادگان، تیم امداد و نجات غواصی آتشنشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: عملیات جستوجوی فرد غرقشده بلافاصله آغاز شد و پس از بیش از دو ساعت تلاش مستمر، غواصان موفق شدند پیکر بیجان این مرد ۳۳ ساله را از آب خارج کنند.
رئیس آتشنشانی اهر با اشاره به انتقال پیکر متوفی گفت: جسد این فرد با همکاری عوامل پاسگاه انتظامی اوچهاچا و نیروهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان باقرالعلوم (ع) اهر منتقل شد.
نظر شما