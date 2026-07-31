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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۳

غرق‌شدن مرد ۳۳ ساله در سد آزادگان اهر

غرق‌شدن مرد ۳۳ ساله در سد آزادگان اهر

اهر- رئیس آتش‌نشانی اهر از غرق‌شدن یک مرد ۳۳ ساله در سد آزادگان این شهرستان خبر داد و گفت: پیکر این فرد پس از بیش از دو ساعت عملیات جست‌وجوی غواصان از آب خارج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم صادقیه شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی تماس مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ آذربایجان شرقی با سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهر مبنی بر غرق‌شدن فردی در سد آزادگان، تیم امداد و نجات غواصی آتش‌نشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: عملیات جست‌وجوی فرد غرق‌شده بلافاصله آغاز شد و پس از بیش از دو ساعت تلاش مستمر، غواصان موفق شدند پیکر بی‌جان این مرد ۳۳ ساله را از آب خارج کنند.

رئیس آتش‌نشانی اهر با اشاره به انتقال پیکر متوفی گفت: جسد این فرد با همکاری عوامل پاسگاه انتظامی اوچ‌هاچا و نیروهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان باقرالعلوم (ع) اهر منتقل شد.

کد مطلب 6904121

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