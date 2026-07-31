انهدام ۱۶ کارگاه غیرمجاز استحصال طلا در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت پاسداری و صیانت از معادن آذربایجان شرقی، اظهار کرد: پلیس با مشارکت بینبخشی و حمایت قاطع دستگاه قضایی، شناسایی، دستگیری حفاران و برداشتکنندگان غیرقانونی و انهدام کارگاههای غیرمجاز استحصال طلا را به صورت مستمر در سطح استان دنبال میکند.
وی با تشریح عملکرد پلیس استان در تیرماه سال ۱۴۰۵، افزود: مأموران پلیس با تکیه بر امنیت محلهمحور و انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به کشف ۴۴ کیلوگرم شمش نقره، ۳۵۰ گرم طلای ۲۴ عیار، ۹۳.۶ تن سنگ معدنی طلا، سه تن شیره خاک طلا، سه قبضه سلاح کمری و شکاری شدند.
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی ادامه داد: در این عملیاتها همچنین ۱۶ کارگاه غیرمجاز استحصال طلا شناسایی و منهدم، ۳۲ نفر دستگیر و ۲۴ دستگاه خودروی باری توقیف شد.
محمدی با بیان اینکه این اقدامات در شهرستانهای تبریز، ورزقان، هریس، اسکو و کلیبر و با همکاری سایر دستگاههای مسئول انجام شده است، از حمایتهای دستگاه قضایی استان بهویژه مدیرکل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و تلاش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان و شهرستانها قدردانی کرد.
وی با تقدیر از مشارکت مردم در حفظ بیتالمال، تصریح کرد: اموال مکشوفه پس از هماهنگیهای قضایی برای تعیین تکلیف به اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی تحویل شده است.
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به آثار مخرب برداشتهای غیرقانونی از معادن، گفت: این اقدامات چپاولگرانه علاوه بر تضییع اموال عمومی، خسارتهای جبرانناپذیری به محیط زیست وارد میکند؛ از این رو از شهروندان درخواست میکنیم در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند تا با همکاری دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی از سوءاستفاده از سرمایههای معدنی استان جلوگیری شود.
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