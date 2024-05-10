امضای تفاهمنامه ۸ میلیارد دلاری برای توسعه میادین مشترک گاز و نفت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امروز در مراسم امضای تفاهم نامههای مطالعات طرحهای توسعه میادین نفت و گاز به ارزش ۸ میلیارد دلار گفت: در راستای توسعه حداکثری میادین نفتی و گاز که میتواند در رسیدن به شاخص رشد اقتصادی تأثیر گذار باشد، گامهای عملیاتی برمیداریم.
خجسته مهر خاطر نشان کرد: هفتههای گذشته پتروشیمیها برای ۲۰ مخزن گازی به ارزش ۷ میلیارد دلار وارد سرمایه گذاری شدند.
وی ادامه داد: امروز طیف دیگری از مخازن را در اختیار شرکتهای ایرانی قرار میدهیم که با توسعه آنها ۸۵ میلیون متر مکعب به ظرفیت گاز افزوده میشود.
نظر شما