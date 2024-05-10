  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۵۶

امضای تفاهمنامه ۸ میلیارد دلاری برای توسعه میادین مشترک گاز و نفت

امضای تفاهمنامه ۸ میلیارد دلاری برای توسعه میادین مشترک گاز و نفت

تفاهم‌نامه هشت میلیارد دلاری با اولویت قراردادن توسعه میادین مشترک گازی و نفتی امضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امروز در مراسم امضای تفاهم نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز به ارزش ۸ میلیارد دلار گفت: در راستای توسعه حداکثری میادین نفتی و گاز که می‌تواند در رسیدن به شاخص رشد اقتصادی تأثیر گذار باشد، گام‌های عملیاتی برمی‌داریم.

خجسته مهر خاطر نشان کرد: هفته‌های گذشته پتروشیمی‌ها برای ۲۰ مخزن گازی به ارزش ۷ میلیارد دلار وارد سرمایه گذاری شدند.

وی ادامه داد: امروز طیف دیگری از مخازن را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار می‌دهیم که با توسعه آنها ۸۵ میلیون متر مکعب به ظرفیت گاز افزوده می‌شود.

کد مطلب 6102108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها