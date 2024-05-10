مساله خانواده و ازدواج مورد توجه جدی مجلس و دولت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن قانع در خطبه‌های امروز نماز جمعه شیراز ابتدا با اشاره به تقارن روز اول ماه ذی‌القعده با سالروز میلاد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر به بیان جایگاه با عظمت مقام زن در قرآن کریم پرداخت و گفت: یکی از مصادیق فرمایش خداوند متعال اشاره به وجود مقدس و مبارک حضرت مریم (س) است.

خطیب موقت نماز جمعه شیراز بیان کرد: قرآن کریم در میان بانوان تنها در مورد حضرت مریم به صراحت نام برده و در آیات و سوره‌های متعددی از وی به نیکی یاد نموده و تحسینش کرده است.

حضرت مریم یک الگوی تمام عیار برای همه مؤمنین و مومنات در طول تاریخ شد

حجت الاسلام و المسلمین حسن قانع با بیان اینکه از نام حضرت مریم (س) به وجود مقدس حضرت معصومه (س) راه می‌یابیم و ارزش و جایگاه کریمانه دختر را در ادبیات دینی پیدا می‌کنیم گفت: طبق آیات شریفه قرآن، حضرت مریم به واسطه عفت، حیا و هویت دینی دخترانه خود و اینکه آن حضرت جایگاه اثرگذار خود را در عالم به خوبی دریافته بود و از حدود الهی پا فراتر نگذاشته بود مورد عنایت خاص پروردگار قرار گرفت و یک الگوی تمام عیار برای همه مؤمنین و مومنات در طول تاریخ شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: خداوند متعال با برعهده گرفتن ربوبیت و تربیت حضرت مریم دو نکته مهم و اساسی را در شخصیت حضرت مریم قرار داد که امروز الگویی برای زنان ما است و آن دو نکته این است که مادران قوام‌بخش تربیت جامعه و دختران نیز اثرگذاران هدایتگر بر جامعه هستند.

وی با اشاره به بیانات شهید مطهری گفت: شفاعت دو گونه است که یک نوع آن برای آمرزش گناهان از سوی اولیای الهی اعمال می‌شود و نوع دیگر شفاعت در رهبری و هدایت و برخورداری از رشد و تکامل الهی است و در دنیا و برزخ و آخرت نمود خواهد داشت.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه بیان کرد: حضرت فاطمه معصومه (س) به عنوان الگوی تمام عیار دختر دینی و شیعی همانطور که حضرت مریم در قرآن مورد تکریم و تحسین قرار گرفته به مقامی دست یافته که هم شفاعت روز قیامت را نسبت به شیعیان خواهد داشت و هم از آن مهم‌تر هدایت‌گر و مروج مفاهیم بلند دینی در حق جهان اسلام در سالیان سال لقب گرفت.

وی افزود: از نگاه خداوند شخصیت زن و دختر یک جایگاه بسیار مهم و تأثیرگذار دارد و حضرت امام فرمودند که قرآن انسان‌ساز و زن هم انسان‌ساز است.

اجرای سند ۲۰۳۰ در کشور پا گذاردن بر جایگاه الهی دختران و حرکت در نقشه دشمن است‌

حجت الاسلام و المسلمین قانع خاطرنشان کرد: مسوولیت‌هایی برعهده ما است که اولین آن توجه به نقشه شوم دشمنان برای ایجاد انحراف در این رکن اصیل جامعه و تمدن اسلامی یعنی دختران به عنوان مادران آینده است.

امام جمعه موقت شیراز افزود: همانطور که شبکه منحوس یهودیت و صهیونیسم در آن عصر شخصیت نورانی حضرت مریم را مورد اهانت قرار دادند امروز نیز متأسفانه ترفند و حیله شیطانی که مورد توجه شبکه صهیونیسم و بهائیت و استکبار قرار گرفته در قالب سند ۲۰۳۰ خودش را نشان داد که به دنبال ایجاد انحراف عظیم و شکاف در جامعه اسلامی است و با شعار ظاهری برابری جنسیتی به دنبال ظلمی آشکار به بانوان ما و یک عقب راندن بانوان در نقش جامعه پردازی دینی است.

وی خاطرنشان کرد: این سند منحوس ظاهراً تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصت‌های برابر با مردان برای کسب مسئولیت‌های بالا در همه سطوح سیاسی و اقتصادی و زندگی عمومی اما در باطن یک رویکرد شیطانی است.

قانع با بیان اینکه حفظ حریم و عفت و جایگاه زنان بر همه ما واجب است گفت: قرآن و اسلام جایگاه زن را خیلی بالاتر تعریف می‌کند و این جایگاه را باید به طور دقیق مورد توجه قرار دهیم.

وی تاکید کرد: اجرای سند ۲۰۳۰ در کشور پا گذاردن بر جایگاه الهی دختران و حرکت در نقشه دشمن است و ما مؤمنین از این جایگاه رفیع و جوار مقدس احمد بن موسی (ع) به همه کسانی که این فکر را دارند هشدار می‌دهیم که هیچگاه جامعه ایمانی از آرمان‌های خود در خصوص حفظ حریم و حرمت دخترانش کوتاه نخواهد آمد.

قانع همچنین بیان کرد: فتنه گسترده فراملی زن زندگی آزادی بر بستر همان سند به ظاهر قانونی علیه حاکمیت دین و علیه هویت دینی دختران شکل گرفت و در واقع مرز تقابل فرهنگی ما با تمدن غربی هویت مادران و دختران و خانواده است.

حجت الاسلام و المسلمین در خطبه دوم گفت: مناسبت دیگری که در آغاز دهه با فضیلت کرامت داریم، روز بزرگداشت مقام امامزادگان شریف و واجب التعظیم در ایران بزرگ اسلامی ما است که به همین مناسبت در لسان مبارک امام خامنه‌ای عزیز شیراز به سبب وجود امامزادگان واجب التعظیم و حرم مطهر شاهچراغ به عنوان سومین حرم اهل بیت در سرتاسر ایران نامگذاری شد که این ظرفیت با توجه به شخصیت عظیم این امامزاده قابل دسترسی و قابل دستیابی است.

جلوه‌نمایی روح قدسی در شیراز به واسطه وجود مقدس شاهچراغ است

وی گفت: به سهم ناچیز خود از همه مسئولین و نهادها که در تعظیم شعائر این ایام و از آن مهم‌تر در ارتقای جایگاه سومین حرم اهل بیت تلاش وافر داشتند از تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی و نماینده معزز آستان قدس رضوی در استان و همه نهادهای مردمی و حاکمیتی که تلاش می‌کنند سفره با برکت در جوار مقدس احمد بن موسی (ع) گسترده بماند تا همه از این فیض برخوردار شوند تشکر می‌کنم.

قانع با اشاره به این شعر حافظ که «به شیراز آی و فیض روح قدسی، بجوی از مردم صاحب کمالش» گفت: این فیض روح قدسی در نگاه جناب لسان الغیب در این خطه با برکت تجلی کرده است. از این عارف روشن ضمیر بیان این سخن حتماً حاوی نکات دقیقی است و پیرامون ظرفیت مردمان با کرامت و با فضلیت فارس و شیراز است که این همه جلوه‌نمایی روح قدسی در شیراز قطعاً به واسطه وجود مقدس احمد بن موسی (ع) است.

وی تاکید کرد: این حرم در شیراز و فارس پایگاهی است برای تولید فرهنگ دینی در کشور که همه باید دست به دست هم دهیم و این جایگاه با عظمت سومین حرم اهل بیت را ارتقا ببخشیم.

وی در خصوص دور دوم انتخابات نیز گفت: مردم باید با حضور فعالانه خود، انتخابی اصلح جهت تصمیم‌گیری‌های ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی استان فارس رقم بزنند.

رهبر معظم انقلاب قریب به ده سال پیش راجع به کاهش جمعیت هشدار دادند

قانع در خصوص روز ملی جمعیت و هفته جمعیت نیز گفت: کشور ما دچار مشکل کاهش جمعیت است که این موضوع قریب ده سال است که از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید ویژه قرار گرفته و یکی از مهم‌ترین عواملی که در کاهش جمعیت نقش آفرین است کاهش مسئله تشکیل خانواده و ازدواج است.

وی با اشاره به مخاطراتی که مساله طلاق و همچنین ازدواج سفید در کاهش جمعیت دارد گفت: مسئله تشکیل خانواده، سنت اصیل الهی است که تا حدودی مورد بی توجهی و کم توجهی مردم و مسئولین قرار گرفته است و تنهاگزینی و فردگرایی، عادات و رسوم غلط، تجمل گرایی، پایین آمدن احساس مسئولیت اجتماعی و عوامل فرهنگی در آن نقش دارد و بعد از آن نیز عامل اقتصادی دخیل است که با مدیریت این دو می‌توان تمایل به ازدواج را در جوانان رشد داد.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری که فرمود تشکیل خانواده را دست کم نگیرید افزود: یکی از گناهان تمدن غرب نسبت به بشریت این بود که ازدواج و تشکیل خانواده را در چشم مردم سبک و کوچک کرد و گناه کبیره تمدن غرب از نگاه رهبر معظم انقلاب همین است.

یک حرکت هم‌افزای ملی در موضوع ازدواج و تشکیل خانواده صورت بپذیرد

وی در ادامه گفت: آیا دولتمردان ما خدای نکرده می‌خواهند به سمت این گناه کبیره یعنی ضعیف کردن خانواده و ازدواج گام بردارند؟ آیا بنا نیست یک اتفاق اساسی و یک حرکت هم‌افزای ملی در موضوع ازدواج و تشکیل خانواده صورت بپذیرد که اگر صورت گیرد یک حصن حصین و یک کهف حصین امنی برای خانواده‌ها برای رشد مردان زنان و دختران و پسران خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین قانع با بیان اینکه وقتی ردپای سند ضد خانواده و ضد ازدواج ۲۰۳۰ به کشور باز می‌شود حق فطری و تکوینی ازدواج را برای پسران و دختران ما نامشروع می‌دارد افزود: ما در این حوزه مسئولیت‌های بسیار جدی داریم که هم از مجلس و هم دولتمردان و هم از دست اندر کاران در استان تقاضا می‌کنیم در این سال جدید نسبت به این موضوع توجه جدی داشته باشند.