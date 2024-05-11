رشد ۳۲ درصدی صادرات کالا از گمرک سومار

علی اصغر عباس زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در یک‌ماهه نخست سال‌جاری از طریق گمرک سومار ۵۳ میلیون دلار کالای صادراتی به وزن ۱۰۵ هزار و ۴۳۷ تن به خارج از کشور صادر شده است که این میزان کالای صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۳۲ درصد و از لحاظ وزن ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این میزان کالاهای صادراتی از گمرک سومار شامل صادرات کالاهای اظهار شده در آن گمرک و همچنین کالاهای صادراتی دیگر گمرکات کشور که از طریق گمرک سومار به عراق ارسال می‌شود است، افزود: ۳۴ میلیون و ۶۹۵ هزار دلار آن به وزن ۵۰ هزار و ۳۸۳ تن کالاهای اظهار شده در گمرک سومار است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش رشدی ۱۲۱ درصدی و از لحاظ وزن افزایش ۶۴ درصدی داشته است.

ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه آمار صادرات دیگر گمرکات کشور که از طریق گمرک سومار کالای خود را به عراق ارسال کردند را ۱۸ میلیون و ۲۶۰ هزار دلار به وزن ۵۵ هزار تن عنوان و تصریح کرد: این میزان کالای صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل از لحاظ ارزش ۲۵ درصد و از نظر وزن ۱۶ درصد کاهش داشته است.

وی عمده کالاهای صادراتی اظهار شده در گمرک سومار را میلگرد آجدار، سنگ مرمریت، کارتن خالی، ظروف یکبار مصرف، محصولات پلاستیکی و عمده کالاهای صادراتی دیگر گمرکات کشور که از طریق گمرک سومار کالای خود را به عراق ارسال کردند را کاشی، تخم مرغ، کیک و بیسکویت، میلگرد آجدار، شیشه جام و لبنیات عنوان کرد.