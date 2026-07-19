به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر یکشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به تصمیم ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: بر اساس تصمیم این ستاد، امتحانات نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی از روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ مطابق برنامه ابلاغی، در تمامی استان‌های کشور به‌جز استان هرمزگان برگزار خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس، امتحانات نهایی دانش‌آموزان استان بوشهر نیز از روز سه‌شنبه طبق برنامه اعلام‌شده برگزار می‌شود و تمامی حوزه‌های امتحانی استان برای برگزاری مطلوب آزمون‌ها آمادگی کامل دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با قدردانی از صبوری، همراهی و درک خانواده‌ها و دانش‌آموزان در روزهای اخیر، تصریح کرد: از ابتدای بروز شرایط خاص، دغدغه‌ها و مطالبات دانش‌آموزان استان به‌صورت مستمر به ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش منتقل شد و تصمیمات اتخاذشده با هدف حفظ آرامش، رعایت عدالت آموزشی و صیانت از حقوق دانش‌آموزان بوده است.

دانش‌فر تأکید کرد: از دانش‌آموزان عزیز درخواست می‌شود با آمادگی و آرامش در آزمون‌ها حضور یابند و اخبار مربوط به امتحانات را صرفاً از طریق مراجع رسمی آموزش و پرورش دنبال کنند.