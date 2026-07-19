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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۵

جزئیات برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در بوشهر

جزئیات برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در بوشهر

بوشهر- مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: امتحانات نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی از روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه مطابق برنامه ابلاغی،برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر یکشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به تصمیم ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: بر اساس تصمیم این ستاد، امتحانات نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی از روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ مطابق برنامه ابلاغی، در تمامی استان‌های کشور به‌جز استان هرمزگان برگزار خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس، امتحانات نهایی دانش‌آموزان استان بوشهر نیز از روز سه‌شنبه طبق برنامه اعلام‌شده برگزار می‌شود و تمامی حوزه‌های امتحانی استان برای برگزاری مطلوب آزمون‌ها آمادگی کامل دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با قدردانی از صبوری، همراهی و درک خانواده‌ها و دانش‌آموزان در روزهای اخیر، تصریح کرد: از ابتدای بروز شرایط خاص، دغدغه‌ها و مطالبات دانش‌آموزان استان به‌صورت مستمر به ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش منتقل شد و تصمیمات اتخاذشده با هدف حفظ آرامش، رعایت عدالت آموزشی و صیانت از حقوق دانش‌آموزان بوده است.

دانش‌فر تأکید کرد: از دانش‌آموزان عزیز درخواست می‌شود با آمادگی و آرامش در آزمون‌ها حضور یابند و اخبار مربوط به امتحانات را صرفاً از طریق مراجع رسمی آموزش و پرورش دنبال کنند.

کد مطلب 6892999

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