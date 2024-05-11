خبرگزاری مهر، گروه سیاست: مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه (۲۱ اردیبهشت ماه) برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار شد. در واقع، داوطلبان برای ورود به مجلس باید حداقل ۲۰ درصد آرای صحیح را کسب کنند و در غیر این صورت، نتیجه انتخابات در دور دوم مشخص خواهد شد. بر این اساس، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در برخی از حوزه‌های انتخابیه از جمله تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس به دور دوم کشیده شد.

محمود نبویان، امیرحسین ثابتی منفرد، حمید رسایی، محمدباقر قالیباف، رضا تقی‌پور انوری، روح‌الله ایزدخواه، مرتضی آقاتهرانی، منوچهر متکی، اسماعیل کوثری، مهدی کوچک‌زاده، علی یزدی‌خواه، علی خضریان، مالک شریعتی و کامران غضنفری ۱۴ منتخب حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس بودند که در مرحله اول انتخابات مجلس دوازدهم توانستند آرای لازم را برای راهیابی به بهارستان کسب کنند.

همچنین بیژن نوباوه وطن، محمد سراج، ابوالفضل ظهره‌وند، حسین صمصامی، زهره سادات لاجوردی، احمد نادری، ابراهیم عزیزی، سمیه رفیعی، پیمان فلسفی، ابوالقاسم جراره، مرتضی محمودی، مجتبی رحمان‌دوست، عبدالحسین روح‌الامینی، مجتبی زارعی، زینب قیصری و علیرضا سلیمی با توجه به اتمام برگزاری دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اعلام نتایج انتخابات، توانستند راهی خانه ملت شوند.

در این دوره از انتخابات مجلس، شاهد ارائه لیست‌های انتخاباتی متعددی بودیم که منتخبان تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس دوازدهم، همگی عضو یک یا چند لیست انتخاباتی از شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (شانا) و جبهه پایداری، شورای وحدت، ائتلاف نیروهای مردمی انقلاب اسلامی (اُمنا) و صبح ایران بودند. در ادامه اسامی منتخبان این حوزه انتخابیه به تفکیک لیست انتخاباتی آنان آمده است: