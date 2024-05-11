خبرگزاری مهر، گروه سیاست: مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه (۲۱ اردیبهشت ماه) برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار شد. در واقع، داوطلبان برای ورود به مجلس باید حداقل ۲۰ درصد آرای صحیح را کسب کنند و در غیر این صورت، نتیجه انتخابات در دور دوم مشخص خواهد شد. بر این اساس، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در برخی از حوزههای انتخابیه از جمله تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به دور دوم کشیده شد.
محمود نبویان، امیرحسین ثابتی منفرد، حمید رسایی، محمدباقر قالیباف، رضا تقیپور انوری، روحالله ایزدخواه، مرتضی آقاتهرانی، منوچهر متکی، اسماعیل کوثری، مهدی کوچکزاده، علی یزدیخواه، علی خضریان، مالک شریعتی و کامران غضنفری ۱۴ منتخب حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس بودند که در مرحله اول انتخابات مجلس دوازدهم توانستند آرای لازم را برای راهیابی به بهارستان کسب کنند.
همچنین بیژن نوباوه وطن، محمد سراج، ابوالفضل ظهرهوند، حسین صمصامی، زهره سادات لاجوردی، احمد نادری، ابراهیم عزیزی، سمیه رفیعی، پیمان فلسفی، ابوالقاسم جراره، مرتضی محمودی، مجتبی رحماندوست، عبدالحسین روحالامینی، مجتبی زارعی، زینب قیصری و علیرضا سلیمی با توجه به اتمام برگزاری دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اعلام نتایج انتخابات، توانستند راهی خانه ملت شوند.
در این دوره از انتخابات مجلس، شاهد ارائه لیستهای انتخاباتی متعددی بودیم که منتخبان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم، همگی عضو یک یا چند لیست انتخاباتی از شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (شانا) و جبهه پایداری، شورای وحدت، ائتلاف نیروهای مردمی انقلاب اسلامی (اُمنا) و صبح ایران بودند. در ادامه اسامی منتخبان این حوزه انتخابیه به تفکیک لیست انتخاباتی آنان آمده است:
|
ردیف
|
منتخبان
|
لیست انتخاباتی
|
۱
|
سیدمحمود نبویان
|
شانا -امنا-صبح ایران
|
۲
|امیرحسین ثابتی منفرد
|
امنا-صبح ایران
|
۳
|
حمید رسایی
|
امنا-صبح ایران
|
۴
|
محمدباقر قالیباف
|
شانا
|
۵
|رضا تقیپور انوری
|
شانا-صبح ایران
|
۶
|
روحالله ایزدخواه
|امنا-صبح ایران
|
۷
|
مرتضی آقاتهرانی
|
شانا
|
۸
|
منوچهر متکی
|
شورای وحدت-صبح ایران
|
۹
|
اسماعیل کوثری
|
شانا
|
۱۰
|
مهدی کوچکزاده
|
امنا-صبح ایران
|
۱۱
|
سید علی یزدیخواه
|
امنا- شانا-صبح ایران
|
۱۲
|
علی خضریان
|
شانا
|
۱۳
|
مالک شریعتی نیاسر
|
شانا
|
۱۴
|
کامران غضنفری
|امنا-صبح ایران
|
۱۵
|
بیژن نوباوه وطن
|
امنا-صبح ایران
|
۱۶
|
محمد سراج
|
شانا-امنا
|
۱۷
|
ابوالفضل ظهرهوند
|
امنا-صبح ایران
|
۱۸
|
حسین صمصامی
|
شانا-امنا
|
۱۹
|
زهره سادات لاجوردی
|
شانا
|
۲۰
|
احمد نادری
|
امنا-صبح ایران
|
۲۱
|
ابراهیم عزیزی
|
امنا-صبح ایران
|
۲۲
|
سمیه رفیعی
|
امنا-صبح ایران
|
۲۳
|
پیمان فلسفی
|
امنا-صبح ایران
|
۲۴
|
ابوالقاسم جراره
|
امنا-صبح ایران
|
۲۵
|
مرتضی محمودی
|
امنا-صبح ایران
|
۲۶
|
مجتبی رحماندوست
|
امنا
|
۲۷
|
عبدالحسین روحالامینی
|
شانا
|
۲۸
|
مجتبی زارعی
|
شانا
|
۲۹
|
زینب قیصری
|
امنا-صبح ایران
|
۳۰
|
علیرضا سلیمی
|
شانا
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