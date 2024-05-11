ظرفیت نیروگاه های کشور ۱۸۳ مگاوات افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، محمد رمضانی اظهار کرد: دومین واحد گازی نیروگاه سیکلترکیبی راشد تربتحیدریه با حجم سرمایهگذاری ۷۰ میلیون یورو به شبکه برق کشور متصل و وارد چرخه تولید انرژی الکتریکی شد. در راستای توسعه تولید برق در کشور و پاسخگویی به رشد مصرف در منطقه خراسان، ساخت نیروگاه راشد تربت حیدریه با برخورداری از دو واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی و یک توربین بخار ۱۸۰ مگاواتی توسط گروه مپنا در حال اجراست.
وی با اشاره به نقش مهم این نیروگاه در رفع مشکلات مربوط به افت ولتاژ برق منطقه خراسان، ادامه داد: نیروگاه تربتحیدریه با هدف تأمین برق مطمئن و پایدار شبکه سراسری برق کشور، استفاده بهینه از سوخت، جلوگیری از هدر رفت ثروت ملی، حفظ محیطزیست، ایجاد اشتغال در منطقه و رفع مشکلات افت ولتاژ منطقه خراسان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
معاون توسعه طرحهای شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با بیان اینکه نخستین واحد گازی این نیروگاه شهریورماه سال گذشته وارد مدار شده است، اضافه کرد: در مدت زمان ساخت این پروژه ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۵۰۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم مشغول به فعالیت بودهاند.
رمضانی راندمان نهایی این نیروگاه را بیش از ۵۳ درصد برشمرد و گفت: نیروگاه سیکلترکیبی راشد تربتحیدریه در زمینی به مساحت ۳۷ هکتار در ۱۲ کیلومتری شمال شرق شهرستان تربتحیدریه استان خراسانرضوی واقع شده و دومین واحد گازی آن در ساعت ۱۶:۰۶ دقیقه روز ۲۱ اردیبهشتماه، به شبکه برق کشور متصل شد.
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