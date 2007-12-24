هشدار سازمان بازرسی به خودروسازان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که برای چند خودروساز مهم کشور ارسال شده، آمده است: در حالی که شکایات و اعتراض‌های زیادی از مردم مبنی بر عدم ایفای تعهدات و تأخیر در انجام سفارشات پذیرفته شده توسط خودروسازان به سازمان بازرسی کل کشور واصل شده است، طرح موضوع صادرات خودروی تندر 90 و در نظر گرفتن آن برای اعطای جوایز بانکی جز اینکه نارضایتی و بدبینی عمومی را به دنبال داشته باشد، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

سازمان بازرسی کل کشور در این نامه با طرح سئوالاتی خواستار روشن شدن این نکته شد که امکان صادرات 20 درصدی خودروی تندر 90 بر چه مبنایی صورت گرفته است؟ چند درصد از تعهدات تحویل خودرو به ثبت‌نام کنندگان تا پایان سال جاری محقق خواهد شد؟ و تبلیغات اخیر یکی از بانک‌ها مبنی بر تحویل بیش از دو هزار دستگاه خودروی تندر 90 بابت جوایز سالیانه حساب‌های قرض‌الحسنه بر اساس کدام مجوز یا قرارداد بوده است؟

در پایان این نامه، سازمان بازرسی کل کشور بر تلاش در جهت رفع نابسامانی‌های موجود تأکید و پیشنهاد کرد: با توجه به این که بسیاری از مردم از تأخیرهای صورت گرفته در انجام به موقع تعهدات خودروسازان ناراضی‌اند، تا پایان انجام تعهدات توسط خودروسازان از طرح این‌گونه مسایل خودداری شود.