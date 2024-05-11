درخواست آفریقای جنوبی ازدادگاه لاهه برای صدور حکم فوری درباره رفح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ریاست جمهوری آفریقای جنوبی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ما دیروز از دیوان بین المللی دادگستری خواستیم تا پس از حمله اسرائیل به شهر رفح در جنوب نوار غزه، دستوری فوری را برای حفاظت از فلسطینی‌ها صادر کند.

در ادامه بیانیه ریاست جمهوری آفریقای جنوبی آمده است: ما از دیوان بین المللی دادگستری خواستیم که به ضرورت توقف حمله اسرائیل به رفح و تسهیل ورود مقامات سازمان ملل به این شهر اشاره کند.

آفریقای جنوبی همچنین از جامعه بین المللی و متحدان رژیم صهیونیستی خواست که چشم خود را بر نسل‌کشی جاری در نوار غزه نبندند.

دولت آفریقای جنوبی پیشتر اعلام کرده بود که تدابیر اضطراری صادر شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی تغییر شرایط فعلی در غزه را پوشش نمی‌دهد.

آفریقای جنوبی با هشدار به وخامت اوضاع انسانی در رفح اعلام کرد: حمله اسرائیل به رفح و خطر شدیدی که برای کمک‌های بشردوستانه و خدمات اولیه، حیات سیستم پزشکی و بقای فلسطینیان در غزه به همراه دارد، تنها تشدید وضعیت کنونی در این منطقه نیست.

در بیانیه آفریقای جنوبی به لاهه آمده است که این حمله همچنین شرایط جدیدی را به وجود می‌آورد که صدمات جبران ناپذیری به حقوق مردم فلسطین در غزه وارد می‌کند.