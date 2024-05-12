۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۸:۳۳

محمدزاده خبر داد؛

طبخ ۶۰ هزار پرس غذا برای عمره گزاران

مدیر آشپزخانه مکانیزه در مکه مکرمه از طبخ ۵۹ هزار و ۲۰۰ وعده غذای گرم برای زائران عمره مفرده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محمد زاده مدیر آشپزخانه مکانیزه افندیه مکه مکرمه، با اشاره به اینکه ۱۳ نفر پرسنل این آشپزخانه از ۵ اردیبهشت ماه وارد سرزمین وحی شده‌اند، افزود: این تیم شامل ۸ نفر آشپز و سرآشپز، مسئولان بهداشت، رایانه و فنی و انبار دارو معاون توزیع غذا است.

وی با اشاره به اینکه با استقرار عوامل کار طبخ غذا در این آشپزخانه مکانیزه آغاز شد، اظهار داشت: میزان پخت روزانه متغیراست و بر اساس تعداد زائران عمره‌گزار ورودی به شهر مکه، برنامه‌ریزی می‌شود.

مدیر آشپزخانه مکانیزه افندیه مکه مکرمه گفت: طبخ غذا از ۲۲۰ پرس در هر وعده شروع و روزانه ۵۰۰ پرس به آن اضافه شد و در روزهای پیک حضور زائران عمره‌گزار به ۲۸۵۰ پرس‌غذا در هر وعده رسید.

وی افزود: در این دوره عمره همچنین دو نوع صبحانه گرم هم طبخ و در هتل‌های محل استقرار زائران ایرانی توزیع شد.

محمد زاده در پایان گفت: در این دوره از بهترین مواد غذایی و گوشت تازه در طبخ غذا استفاده شده است و تا آخرین روز حضور زائران که امروز یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه خواهد بود غذای گرم طبخ خواهد شد.

گفتنی است حجت الاسلام والمسلمین عسگری علویه مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درمکه ضمن بازدید از آشپزخانه افندیه، از تلاش دست‌اندرکاران طبخ غذا برای زائران عمره‌گزار تقدیر کرد.

    • غلامعلی بختیاری IR ۰۱:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
      با سلام واحترام حقیر مدت ده ساله آشپز هتل و رستوران و حسینیه هستم چجوری برای انجام آشپزی برم ثبت نام کنم .البته پارتی ندارم مثل خیلیها که آشپز نیستن ولی هرسال میرن

    تازه‌ترین اخبار

