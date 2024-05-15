۴۵۴ هزار متقاضی، وام ودیعه مسکن دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرحهای نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون از سوی بانکها تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۵۳ هزار و ۶۸۵ متقاضی پرداخت شده است گفت: بانکها باید نسبت به روند ارائه تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری سرعت داشته باشند.
مدیرکل دفتر پایش طرحهای نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: از ابتدای قانون جهش تولید مسکن (۳۱ شهریور ۱۴۰۰) تاکنون یک میلیون و ۷۰۸ هزار و ۹۰۱ متقاضی تسهیلات ودیعه مسکن در «سامانه» نامنویسی کردند که از این میزان یک میلیون و ۵۱۹ هزار و ۵۱ نفر حائز شرایط شناخته شدند و از این میزان نیز یک میلیون و ۷۰ هزار و ۵۰۵ نفر به بانکها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند.
وی با بیان اینکه بانکها تاکنون با ۴۵۳ هزار و ۶۸۵ متقاضی قرارداد امضا کرده و تسهیلات ودیعه مسکن را پرداخت کردند، رقم تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها را برای تسهیلات ودیعه مسکن از ابتدای قانون جهش تولید مسکن تاکنون از محل اعتبارات نهضت ملی مسکن معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
این مسؤول در مقایسهای روند نامنویسی، پالایش و همچنین معرفی واجدان شرایط برای دریافت وام به بانکها را تشریح و عنوان کرد: رقم ثبتنامیها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در ابتدای فروردین امسال یک میلیون و ۵۲۴ هزار و ۱۸۶ نفر بوده که در همان تاریخ یک میلیون و ۳۵۳ هزار و ۹۶ نفر حائز شرایط شناخته شده و ۹۴۸ هزار و ۸۵۶ نفر به بانکها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند. رقم قرارداد منعقد شده برای پرداخت تسهیلات در آن تاریخ معادل ۴۲۸ هزار و ۱۵۹ نفر بود که انتظار میرود تا با توجه به نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات و افزایش میزان متقاضیان و نیاز متقاضیان به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، بانکها نسبت به پرداخت این تسهیلات اهتمام بیشتری داشته باشند.
خادمیان در پایان خاطرنشان کرد: از ابتدای قانون جهش تولید مسکن از محل اعتبارات نهضت ملی مسکن معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شد که تاکنون از همین محل تسهیلات پرداخت شده برخی از متقاضیان در حال پرداخت تسهیلات و عده دیگر نیز وامها را تسویه کردند.
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