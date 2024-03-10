فراخوان سومین دوره جایزه «شعر بهاران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد ابراهیم پور دبیر سومین دوره جایزه ادبی «شعر بهاران» از انتشار فراخوان این‌جایزه خبر داد و گفت: «جایزه شعر بهاران» در سومین دوره برگزاری خود، از شاعران و ناشرانی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مجموعه شعر (کلاسیک و آزاد) منتشر کرده‌اند، همچنین شاعرانی که تاکنون مجموعه شعری منتشر نکرده اما به اندازه یک کتاب شعر دارند، دعوت کرده است که در این دوره از جایزه شرکت کنند.

در بخش کتاب سال، کتاب‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ منتشر شده باشند و اگر کتاب برگزیده اشعار یا مجموعه گروهی نباشد می‌توانند در این‌بخش شرکت کنند. علاقه‌مندان به شرکت در این‌بخش، باید ۵ نسخه از اثر خود را از تاریخ بیستم اسفند ۱۴۰۲ تا هشتم فرودین ۱۴۰۳ به دبیرخانه جایزه شعر بهاران ارسال کنند.

در بخش ویژه نیز که برای کشف استعدادهای شعری یا تشویق شاعران به چاپ مجموعه شعر برگزار می‌شود، آن دسته از شاعرانی که تاکنون مجموعه شعر مستقل منتشر نکرده‌اندمی توانند آثار خود را با توجه به شرایط زیر تنها از طریق نشانی پست الکترونیکی می‌توانند ارسال کنند.

شرکت‌کنندگان در این بخش نباید تاکنون (چه در سال‌های گذشته و چه در سال جاری) مجموعه شعر منتشر کرده یا برای انتشار به ناشری سپرده باشند. مجموعه شعرها باید به زبان فارسی باشد.

تعداد شعرها باید ۳۰ عدد باشد یا دست‌کم ۶۴ صفحه یک کتاب را شامل شود. همچنین آثار باید در فرمت word یا pdf باشد. از فرستادن اثر به صورت پرینت شده خودداری شود که در این صورت، در چرخه‌ی داوری آثار قرار نخواهد گرفت. در این بخش نیز علاقه‌مندان تا روز هشتم فروردین ۱۴۰۳ فرصت دارند که آثار خود را همراه با آدرس پستی و شماره تماس به این‌نشانی پست الکترونیکی sher3baharan@gmail.com ارسال کنند.

کتاب‌های نفرات اول بخش ویژه (در شعر آزاد و شعر کلاسیک) با حمایت شورای سیاست‌گذاری جایزه در انتشارات آنیما منتشر می‌شود. مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به نفرات برگزیده، در روز دهم خرداد ۱۴۰۳ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.