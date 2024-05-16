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۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۳۰

سفر استانی هیات دولت؛

جشن احیای ۳۹۵ واحد تولیدی در مازندران/ رئیسی: بخش خصوصی حمایت شود

جشن احیای ۳۹۵ واحد تولیدی در مازندران/ رئیسی: بخش خصوصی حمایت شود

ساری- رییس جمهور گفت: برای رونق کشور تولید را محور و اساس می دانیم و در این راه گام بر می داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه در جشن احیای ۳۹۵ واحد تولیدی و صنعتی راکد در مازندران با بیان اینکه صنعت چوب و کاغذ از صنایع برجسته امام محسوب می‌شود، گفت: صنعت نساجی از صنایع برجسته مازندران محسوب می‌شود و به دلایل خاصی هم صنعت نساجی و چوب و کاغذ روز به روز در وضعیت افول قرار گرفت و در مرز تعطیلی رفت.

وی افزایش واردات بی‌رویه بی‌توجهی و کم توجهی به واحدهای تولیدی را افتخارآفرین و برجسته مازندران را از مشکلات بیان کرد و گفت: امیدواریم که با هدف گذاری صورت گرفته و شماره کارگران کارخانه به ۱۰۰۰ نفر برسد.

وی با بیان اینکه برای افزایش کارگران برنامه‌ریزی کردیم، گفت: تجاری‌سازی و صادرات محصولات آغاز شده است و این مسائل می‌تواند زمینه خوشحالی ما را فراهم کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه مصرف کاغذ در آموزش و پرورش، جراید و روزنامه‌ها و مصارف اداری، روزانه و ساعتی است، افزود: نیازمند آن هستیم که به دست عزیزان در تولید خودکفا شویم.

حجت الاسلام رئیسی از کارگران و تولید کنندگان به عنوان افسران و سربازان در میدان یاد کرد و گفت: امروز در سنگر تولید هستیم زیرا تولید به کشور استقلال می‌دهد و استقلال و اقتصاد مقاومتی با رشد تولید فراهم می‌شود.

رئیس جمهور با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ما به اقتصادی نیاز داریم که با تکانه‌ها، تکان نخورد، گفت: تولید باید به دست توانای خودمان و فرزندانمان انجام شود.

وی گفت: میزان تولید صنعت چوب و کاغذ در کارخانه از ۴ هزار تن به ۴۵ هزار تن رسیده است.

رئیس جمهور برگشت نساجی به تولید و افزایش اشتغال را از دیگر برنامه‌ها و احیای ۳۹۵ واحد تولید در مازندران را از افتخارات بیان کرد و گفت: راه تولید بسیار مهم است و برای اقتصاد کشور تولید را محور می‌دانیم و امروز در سنگر تولید دشمن را ناامید و نیاز کشور را تأمین می‌کنیم.

وی میدان دادن به بخش خصوصی و تعاونی و مردم را برای جهش تولید مهم برشمرد و گفت: در مازندران و استان‌های شمالی با توجه به مزیت‌های خوبی که در استان داریم باید از بخش خصوصی حمایت شود.

کد مطلب 6108087

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