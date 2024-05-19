۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۵۸

قاضی‌زاده هاشمی در صحن مجلس:

خسارات سیل مشهد به سرعت برآورد شود

نماینده مردم فریمان در مجلس گفت: باید به سرعت خسارات ناشی از سیل در خراسان رضوی برآورد شود و اعتبارات لازم برای رفع آن تخصیص داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحسان قاضی زاده هاشمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار کرد: حادثه سیل اخیر در خراسان رضوی باعث درگذشت تعدادی از هموطنان مان شد و از سوی دیگر خسارت های زیادی به شهرستان های فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه وارد شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر راه ارتباطی ۵۲ روستا و آب شرب روستاهای زیادی از خراسان رضوی قطع شده است. متاسفانه به بخش کشاورزی، دامداری و باغداری استان هم آسیب زیادی وارد شده و باید به سرعت تمام این خسارت ها استخراج شود و اعتبارات برای رفع این خسارات جابجا شود.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سفر چند ساعته وزیر کشور به استان خراسان رضوی برای بازدید از مناطق سیل زده کافی نیست و انتظار می رود که خسارات ناشی از سیل به طور دقیق برآورد شده و اعتبارات لازم برای جبران این خسارات تخصیص داده شود.

قاضی زاده هاشمی در ادامه گفت: متاسفانه احداث بندهای دستی و غیرکارشناسی منجر به تشدید سیل شد. از سوی دیگر ویلاسازی در مجاورت رودخانه ها و عدم نظارت بر این ساخت و سازها باعث شد که شاهد جان باختن تعدادی از هموطنان مان در این حادثه باشیم.

زهرا علیدادی

