به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی در پیام تسلیت شهادت آیت الله رئیسی و همراهانش اظهار کرد: «مِّنَ ٱلمُؤمِنِینَ رِجَال صَدَقُواْ مَا عاهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَّن قَضَی نَحبَهُۥ وَمِنهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبدِیلا» از مؤمنان مردانی هستند که به آنچه با خدا بر آن پیمان بستند [و آن ثبات قدم و دفاع از حق تا نثار جان بود] صادقانه وفا کردند، برخی از آنان پیمانشان را به انجام رساندند [و به شرف شهادت نائل شدند] و برخی از آنان [شهادت را] انتظار می‌برند و هیچ تغییر و تبدیلی [در پیمانشان] نداده‌اند

استاندار خراسان رضوی گفت: ایران اسلامی یکپارچه سوگوار شهادت عالم مجاهد و خستگی ناپذیر، خادم الرضا، آیت الله سیدابراهیم رئیسی و همراهان خدوم ایشان شد. رئیس جمهور مردمی و انقلابی و ولایتمدار ما، نه تنها یک خدمتگزار صدیق، بلکه عالمی شجاع، مدیر، مدبر، آگاه به زمان بود که نمونه‌اش در تاریخ ایران و انقلاب، انگشت شمار است. خدمت ایشان در سنگرهای مهم نظام اسلامی و در برهه‌های حساس انقلاب اسلامی هماره از ایشان چهره‌ای خدوم و مخلص و ماندگار به یادگار خواهد گذاشت و مردم خراسان رضوی و مشهد مقدس نیز خدمات ایشان در کسوت خادمی و تولیت آستان قدس رضوی را فراموش نخواهند کرد.

وی گفت: اینجانب با نهایت تأثر و اندوه، این ضایعه دردناک را به امام زمان «عج» و امام مهربانی‌ها حضرت رضا (علیه السلام) تسلیت عرض نموده و مراتب تأسف خویش را به محضر مقام معظم رهبری مدظله العالی، هیأت دولت و مردم شهید پرور جمهوری اسلامی ایران و ملل مسلمان آزادیخواه ابراز می‌دارم. از خداوند متعال برای بازماندگان آن مجاهد فی سبیل الله به ویژه حضرت آیت الله علم الهدی، نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه مشهد مقدس و نیز همسر و فرزندان رئیس جمهور مردمی صبر و اجر مسئلت دارم. و در جوار مضجع نورانی امام رئوف و مهربان برای آن سید مظلومان و محرومان و همه همراهان ایشان از جمله آیت الله آل هاشم، نماینده معزز ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امیر عبداللهیان، وزیر امورخارجه و مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و سایر شهدا علو درجات را از خداوند متعال آرزو می‌کنم.