قیمت تضمینی «جو» اعلام شد/ کیلویی ۱۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، ابتدای هفته مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران به مهر گفت، حدود ۸ ماه از سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ گذشته اما هنوز نرخ خرید تضمینی جو که یکی از ۳۲ قلم کالای اساسی است و قیمت آن باید از سوی شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین و ابلاغ شود، انجام نشده به طوری که این بلاتکلیفی سبب شده تا نرخ آن در بازار به ۶ تا ۷ هزار تومان برسد.

به گفته علی قلی ایمانی، کشاورز بذر این محصول را برای کاشت هر کیلو گرم ۱۵ هزار تومان خریداری کرده است.

چند روز پس از انتشار این خبر، امروز دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی اعلام کرد:، قیمت تضمینی جو تولید داخل برای سال ۱۴۰۳ طی جلسه‌ای در این شورا به تصویب رسید.

این گزارش می‌افزاید، بر اساس مصوبه این شورا، جو تولید داخل کشور به ازای هر کیلو گرم ۱۰۰ هزار ریال با ۳ درصد افت مفید و ۲ درصد غیرمفید اعلام شده است.