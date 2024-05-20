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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۴۹

قیمت تضمینی «جو» اعلام شد/ کیلویی ۱۰ هزار تومان

قیمت تضمینی «جو» اعلام شد/ کیلویی ۱۰ هزار تومان

قیمت تضمینی جو تولید داخل بالاخره با چند ماه تاخیر از سوی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی برای سال زراعی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ تعیین و مصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابتدای هفته مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران به مهر گفت، حدود ۸ ماه از سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ گذشته اما هنوز نرخ خرید تضمینی جو که یکی از ۳۲ قلم کالای اساسی است و قیمت آن باید از سوی شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین و ابلاغ شود، انجام نشده به طوری که این بلاتکلیفی سبب شده تا نرخ آن در بازار به ۶ تا ۷ هزار تومان برسد.

به گفته علی قلی ایمانی، کشاورز بذر این محصول را برای کاشت هر کیلو گرم ۱۵ هزار تومان خریداری کرده است.

چند روز پس از انتشار این خبر، امروز دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی اعلام کرد:، قیمت تضمینی جو تولید داخل برای سال ۱۴۰۳ طی جلسه‌ای در این شورا به تصویب رسید.

این گزارش می‌افزاید، بر اساس مصوبه این شورا، جو تولید داخل کشور به ازای هر کیلو گرم ۱۰۰ هزار ریال با ۳ درصد افت مفید و ۲ درصد غیرمفید اعلام شده است.

کد مطلب 6113448
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • علی رضایی IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      5 1
      پاسخ
      سلام بذر خریدیم 17هزار تومن باد بدیم 10تومن پارسال 13ونیم سر زمین میخریدن مسئول ها خوابن
    • علی رضایی ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      2 0
      پاسخ
      سلام ای خدا ازتون نگزره بذر خریدیم 17تومن پارسال روی زمین 13ونیم میخریدن ای چه نرخیه
    • کشاورز IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
      1 0
      پاسخ
      من الان چیدم دولت هیچ خریدی نداره اداره امور دام هم عین خیالش نیست میگه به ما مربوط در ضمن میگه قیمت هم تعیین نشده جو رو 8000تومن میخرن در حالی که بذرش رو ۱۷تومن خریدیم و این همه زحمت حالا حتی پول زحمت و بذر مارم نمیده خدارو خوش میاد ما تو سرما و گرما پوستمون کنده شده
    • کشاورز جو کار ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۴
      0 0
      پاسخ
      واقعا به کشاورز دارد ظلم میشود خرج تراکتور سر سام آور خرج کمباین از اون بدتر خرید کود. خرید سم.و جو کیلویی 10هزار تومان جوابگوی مخارج کشاورزان نیست چرا دولت بفکر کشاورزی که جو کشت میکند نیست

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