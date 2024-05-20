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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۰:۱۵

پیام تسلیت «سیدحسن نصرالله» به رهبر انقلاب

پیام تسلیت «سیدحسن نصرالله» به رهبر انقلاب

دبیرکل حزب‌الله لبنان در پیامی شهادت رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان و هیأت همراه آنان را به رهبر انقلاب تسلیت گفت و برای ایشان از درگاه الهی عمری طولانی مسئلت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان در پیامی به حضرت آیت‌لله العظمی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی ایران شهادت «سید ابراهیم رئیسی» و هیأت همراه وی را در حادثه سقوط بالگرد حامل آنان تسلیت گفت.

نصرالله در این پیام خطاب به رهبر انقلاب بیان کرد: ما را در احساس اندوه و فقدان این بزرگان در این مرحله حساس شریک بدانید. شما امت اسلامی را در نبرد سخت خود با قدرت‌های استکباری رهبری می‌کنید. تمامی تسلی خاطر ما، همه ستمدیدگان، مبارزان مقاومت و رزمندگان، امید به حضور شما و رهبری حکیمانه‌تان است.

دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه این پیام تصریح کرد: از خداوند می‌خواهم که عمر شما را بلند بدارد، در تحمل این فقدان قلب شما را یاری کند و به خانواده‌های (این شهدا) صبر اعطا کند.

نصرالله ادامه داد: حسین امیرعبداللهیان وزیر فقید امور خارجه ایران، پرچم دفاع از مقاومت را در تمامی مجامع بین‌المللی به دست داشت.

دبیرکل حزب‌الله لبنان تاکید کرد: خالصانه‌ترین تسلیت‌ها را از طرف حزب‌الله، رزمندگان، جانبازان، خانواده‌های شهدای آن و حامیان مقاومت تقدیم شما می‌کنم.

کد مطلب 6114005

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