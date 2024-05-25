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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۵۴

پرسپولیس در تعقیب سپاهان برای کسب یک عنوان مهم

پرسپولیس در تعقیب سپاهان برای کسب یک عنوان مهم

تیم فوتبال پرسپولیس با زدن ۴ گل به استقلال خوزستان در تعقیب سپاهان برای کسب یک عنوان مهم در فصل جاری لیگ برتر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال خوزستان در هفته بیست و هشتم لیگ برتر روز جمعه ۴ خرداد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۴ بر ۳ به سود پرسپولیس به پایان رسید تا سرخ‌ها در فاصله دو هفته مانده به پایان مسابقات، با ۶۲ امتیاز راهی صدر جدول شوند.

تیم پرسپولیس با ۴ گلی که در این بازی به ثمر رساند تعداد گل‌های زده خود در این فصل را به عدد ۴۱ رساند و توانست استقلال تهران را از پیش رو بردارد و به تعقیب سپاهان بپردازد. در حال حاضر سپاهان با ۴۷ گل زده بهترین خط حمله را در اختیار دارد و شاگردان «اوسمار ویه‌را» این فرصت را دارند تا در دو بازی باقی مانده خود تعداد گل‌های زده خود را افزایش دهند و باید دیدر در پایان لیگ برتر این تیم می تواند عنوان بهترین خط حمله را به خود اختصاص دهد یا خیر.

عیسی آل کثیر هم که در نیم فصل دوم به پرسپولیس اضافه شد توانسته در مجموع ۷ گل برای سرخ‌ها به ثمر برساند و بهترین گلزن این فصل پرسپولیس تا به اینجای مسابقات شده است. آل کثیر با توجه به دو گلی هم که با پیراهن سپاهان به ثمر رسانده بود تعداد گل‌های زده خود در این فصل را به عدد ۹ رساند تا پس از شهریار مغانلو، رحمان جعفری و رضا اسدی در رده سوم برترین گلزنان این فصل قرار گیرد.

کد مطلب 6118052
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
      0 0
      پاسخ
      البته پرسپولیس نصف بیشتر گل هاش را داورها زدن

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