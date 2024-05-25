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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۱۵

دولت برزیل: سفیر ما به تل‌آویو بازنخواهد گشت

دولت برزیل: سفیر ما به تل‌آویو بازنخواهد گشت

دولت برزیل تاکید کرد که سفیر این کشور همچنان به تل آویو بازنخواهد گشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه OGlobo، «سلسو آموریم» مشاور ویژه رئیس جمهور برزیل در اظهاراتی تاکید کرد: سفیر برزیل به تل آویو بازنخواهد گشت.

وی تاکید کرد: پس از فراخوانده شدن «فدریکو مایر» سفیر برزیل در تل آویو از سوی «لولا داسیلوا» رئیس جمهور این کشور، مقامات ما تصمیم ندارند که سفیر خود را به تل آویو بازگردانند.

وی افزود: مقامات اسرائیلی در جریان تحولات اخیر به سفیر و کشور برزیل اهانت ورزیدند و من معتقدم که سفیر ما به تل آویو بازنخواهد گشت.

گفتنی است رئیس جمهور برزیل اخیرا در اظهاراتی پس از جنایات آشکار رژیم صهیونیستی علیه غزه، صهیونیست ها را به ارتکاب نسل کشی متهم کرده و اقدامات آنها را با هیتلر مقایسه کرده بود.

در پی این اظهارات «یسرائیل کاتز» وزیرخارجه رژیم صهیونیستی رئیس جمهور برزیل را «عنصر نامطلوب» توصیف کرده بود.

کد مطلب 6118295

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    نظرات

    • کیوان ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
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      پاسخ
      چه اراجیفی بلدن این صهیون‌های نابکار خون‌آشام به زبان بیارن !! عنصر نامطلوب !! شماها که خود اصلاً عنصر هم نیستید و در جدول تناوبی مندلیف جایی ندارید ! هیتلر بیچاره از دست جنایات شما در گور استخوناش به ارتعاش افتاده ! لااقل به او رحم کنید.

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