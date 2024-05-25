به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه OGlobo، «سلسو آموریم» مشاور ویژه رئیس جمهور برزیل در اظهاراتی تاکید کرد: سفیر برزیل به تل آویو بازنخواهد گشت.

وی تاکید کرد: پس از فراخوانده شدن «فدریکو مایر» سفیر برزیل در تل آویو از سوی «لولا داسیلوا» رئیس جمهور این کشور، مقامات ما تصمیم ندارند که سفیر خود را به تل آویو بازگردانند.

وی افزود: مقامات اسرائیلی در جریان تحولات اخیر به سفیر و کشور برزیل اهانت ورزیدند و من معتقدم که سفیر ما به تل آویو بازنخواهد گشت.

گفتنی است رئیس جمهور برزیل اخیرا در اظهاراتی پس از جنایات آشکار رژیم صهیونیستی علیه غزه، صهیونیست ها را به ارتکاب نسل کشی متهم کرده و اقدامات آنها را با هیتلر مقایسه کرده بود.

در پی این اظهارات «یسرائیل کاتز» وزیرخارجه رژیم صهیونیستی رئیس جمهور برزیل را «عنصر نامطلوب» توصیف کرده بود.