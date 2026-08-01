هشدار سفارت آمریکا در اردن به شهروندانش در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سفارت آمریکا در اردن روز شنبه از آمریکایی‌ها خواست که در صورت تشدید تنش‌های منطقه‌ای، ترک خاورمیانه را در نظر بگیرند.

این سفارت در یک هشدار امنیتی در X اعلام کرد: آمریکایی‌هایی که در حال حاضر در خاورمیانه هستند باید احتیاط و هوشیاری خود را افزایش دهند و برای لغو پروازها، بسته شدن دوره‌ای حریم هوایی و اختلالات احتمالی سفر آماده باشند.

همچنین به آمریکایی‌های خارج از خاورمیانه توصیه شد که به طور جدی سفر به منطقه و عبور از آن را بررسی کنند.

در این بیانیه آمده است: سفارت آمریکا در امان به همه آمریکایی‌ها توصیه می‌کند از سفر به پایگاه‌های نظامی در اردن خودداری کنند. و از شهروندان خواسته شده است که هشدارهای رسمی را رعایت کرده و از دستورالعمل‌های مقامات اردنی پیروی کنند.

پیش از این روز شنبه کویت مدعی شد که پهپادهایی را رهگیری کرده است، در حالی که یک نفتکش در سواحل عمان در نزدیکی تنگه هرمز توسط یک موشک ناشناس مورد اصابت قرار گرفت.