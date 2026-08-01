رئیس هیأت ژیمناستیک استان اصفهان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیأت ژیمناستیک استان اصفهان، ظهر شنبه ۱۰ مرداد در سرای ورزشکاران استان اصفهان برگزار شد.

در این نشست مهدی صدری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان به عنوان رئیس مجمع و محمد ایزدفر نایب رئیس فدراسیون ژیمناستیک به عنوان نایب رئیس مجمع حضور داشتند.

برای تصدی پست ریاست این هیأت ورزشی برزو بدری فولادی، احسان خردمندنژاد، مصطفی صدیقی و سجاد نکویی ثبت‌نام کرده بودند که در زمان مقرر به بیان برنامه‌های خود برای هیأت پرداختند.

در این میان احسان خردمندنژاد و مصطفی صدیقی در خلال صحبت‌های خود به نفع برزو بدری فولادی کناره‌گیری کردند؛ با توجه به تذکر رئیس مجمع در ابتدای جلسه در رابطه با لزوم اعلام کناره‌گیری پیش از آغاز نشست، این کناره‌گیری‌ها پذیرفته نشد اما در زمان رای‌گیری با مساعدت ریاست مجمع در نهایت ۲ کاندیدا به رقابت پرداختند.

سپس رأی‌گیری از بین ۱۹ عضو مجمع انجام شد که سجاد نکویی با کسب ۱۲ رأی موفق شد اعتماد اعضای مجمع را به دست آورد و برای مدت چهار سال سکان هدایت هیأت ژیمناستیک استان اصفهان را در دست خواهد داشت.

همچنین مهدی صیامپور توسط اعضای مجمع به عنوان بازرس این هیات انتخاب شد.