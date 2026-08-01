محدودیت ترافیکی برای مراسم وداع و تشییع شهدای اربعین در کاشان اعلام شد

سرهنگ مهدی پاکروان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محدویت های ترافیکی پلیس راهور کاشان در برگزاری مراسم وداع با شهدای پاسدار اربعین حسینی کاشان در میدان شهیدامام خامنه‌ای(جهاد ) امروز شنبه ۱۰ مرداد و مراسم تشییع یکشنبه ۱۱ مرداد از خیابان شهید بهشتی اعلام شد.

وی ابراز کرد: بر این مبنا، شنبه ۱۰ مرداد از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۳:۳۰ تمامی مسیرهای منتهی به میدان جهاد(بلوار دانش،بلوار کشاورز،بلوار شهید باهنر) مسدود است و تمامی رانندگان که قصد دارند از مسیر میدان جهاد عبور کنند در ساعت‌های اعلامی از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

رئیس پلیس راهور کاشان تصریح کرد: یکشنبه ۱۱ مرداد از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰ خیابان شهید بهشتی حدفاصل میدان معلم تا چهارراه آیت الله کاشانی،خیابان باباافضل حدفاصل چهارراه آیت الله کاشانی تامیدان کمال الملک، مسیرهای منتهی به میدان کمال الملک (خیابان فاضل نراقی،خیابان ملا حبیب الله شریف)،خیابان محتشم حدفاصل میدان کمال الملک و میدان امام خمینی (ره ) و تمامی خیابان‌های منتهی به میدان امام خمینی (ره) مسدود است و تمامی رانندگان که قصد عبور از مسیرهای اعلام شده را دارند می توانند از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.