سفارت آمریکا در عراق: اوضاع به شدت خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سفارت آمریکا در عراق، سفارت آمریکا در بغداد امروز شنبه به شهروندان آمریکایی نسبت به تشدید تنش در منطقه خاورمیانه هشدار داد.

سفارتخانه آمریکا در عراق بیان کرد: وضعیت امنیتی در منطقه پیچیده است و احتمال وقوع تشدید تنش پیش بینی نشده وجود دارد.

سفارت آمریکا در عراق به شهروندان آمریکایی هشدار داد که به شدت احتیاط کنند و سطح هوشیاری خود را افزایش دهند و آماده احتمال لغو پروازها، بسته بودن موقت حریم هوایی و نابسامانی در سفر باشند.

این سفارتخانه به شهروندان آمریکایی حاضر در منطقه توصیه کرد به فکر خروج از منطقه یا آماده خروج در صورت وقوع هرگونه تنش باشند.

سفارت آمریکا در بغداد هشدار داد که شهروندان آمریکایی خارج از منطقه خاورمیانه شایسته است که با جدیت در سفر به این منطقه یا از طریق آن تجدید نظر کنند.

در بیانیه سفارت آمریکا آمده است: تاسیسات دیپلماتیک آمریکا، از جمله مراکز واقع در خارج از خاورمیانه، پیش‌تر هدف حمله قرار گرفته‌اند.

همچنین در این بیانیه از احتمال قرار گرفتن منافع آمریکا در خارج از این کشور یا اماکن مرتبط با ایالات متحده و شهروندان آمریکایی در سراسر جهان، از جمله شرکت‌های آمریکایی و سایر مؤسسات خبر داده شده است.

سفارت آمریکا در بیانیه خود مدعی شد: وضعیت خاورمیانه همچنان به‌ سرعت در حال تحول و ناپایدار است. رفتار حکومت ایران قابل پیش‌بینی نیست؛ موضوعی که در تصمیم‌های اخیر تهران برای انجام حملات در منطقه بدون هشدار قبلی یا دلیل آشکار و نیز گسترش دامنه این حملات به مناطقی که پیش‌تر هدف قرار نگرفته بودند، از جمله مصر، مشهود بوده است.

براساس بیانیه مذکور، از شهروندان آمریکایی خواسته شده است همواره هوشیار باشند، زیرا اینکه منافع یا شرکت‌های آمریکایی تاکنون در یک کشور خاص هدف حمله قرار نگرفته‌اند، به معنای تضمین امنیت آنها در آینده نیست.

همچنین به شهروندان آمریکایی حاضر در عراق توصیه شده است سطح بالایی از آمادگی و هوشیاری خود را حفظ کنند، رسانه‌های محلی را به‌طور مستمر دنبال کرده و دستورالعمل‌های مقام‌های محلی را رعایت کنند.

در این هشدار همچنین آمده است که شهروندان آمریکایی باید خود را برای احتمال اختلال در سفرها یا بسته شدن حریم هوایی در هر زمان و بدون اطلاع قبلی آماده کنند. همچنین در صورت وقوع هرگونه حمله، باید فوراً در مکانی امن پناه بگیرند و از نزدیک شدن به بقایای انفجارها یا اجسام سقوط‌ کرده خودداری کنند.

این در حالی است که سفارتخانه های آمریکا در عربستان، قطر، بحرین، اردن، مصر و فلسطین اشغالی نیز به اتباع این کشور هشدار دادند و خواستار ترک منطقه از سوی آنها شدند.