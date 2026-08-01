به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا روز شنبه چند دولت اروپایی را به واکنش به بحران مهاجرت در سئوتا از روی تعصب، اخبار جعلی، جهل یا منافع سیاسی متهم کرد و رویکرد آنها را خودخواهانه، تفرقه‌انگیز و غیرقانونی خواند.

سانچز در نامه‌ای خطاب به اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا و میشل مارتین، نخست وزیر ایرلند که کشورش ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، از این اتحادیه خواست تا جلسه اضطراری وزرای کشورهای اتحادیه اروپا را برای هماهنگی یک واکنش مشترک تشکیل دهد.

سانچز به انگلیسی نوشت: اتحادیه اروپا نمی‌تواند این نوع واکنش خودخواهانه، قطبی و غیرقانونی را تحمل کند.

او بدون نام بردن از دولت‌های مربوطه نوشت: اکثریت حمایت و همبستگی خود را به ما نشان داده‌اند و کمک خود را ارائه داده‌اند. با این حال، برخی دیگر تصمیم گرفته‌اند به اسپانیا حمله کنند و خواستار اخراج موقت آن از منطقه شنگن شوند.

طبق این نامه، اسپانیا کنترل مرزی را در سئوتا - یک منطقه اسپانیایی در شمال آفریقا - برقرار کرده و کمک‌های بشردوستانه ارائه داده، تقریباً همه مهاجرانی را که به طور نامنظم وارد شده بودند، بازگردانده و از حرکت غیرمجاز به سایر نقاط اروپا ظرف ۴۸ ساعت جلوگیری کرده است. طبق این نامه، این اقدامات با هماهنگی مراکش اما با حمایت بسیار کم از سوی سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام شده است.

سانچز اعلام کرد که نگرش آن دولت‌ها مغایر با قوانین اروپا، قوانین بشردوستانه و اصول همبستگی است که زیربنای اتحادیه اروپا است.

او تأکید کرد که سئوتا بخشی از منطقه شنگن نیست و گفت که پیشنهادها برای تعلیق اسپانیا از منطقه بدون گذرنامه، بنابراین هیچ مبنای قانونی ندارند.

سانچز به این نکته اشاره کرد که چگونه اسپانیا در طول بحران‌های مهاجرتی قبلی از جمله ورود مهاجران از طریق بلاروس در سال ۲۰۲۱ و در جزیره لامپدوسا ایتالیا در سال ۲۰۲۳ از سایر کشورهای عضو حمایت کرده است.

طبق گزارش‌ها، ایرلند جلسه‌ای از مکانیسم واکنش یکپارچه به بحران سیاسی اتحادیه اروپا را برای روز شنبه تشکیل داده است، در حالی که نمایندگان کشورهای عضو قرار است روز دوشنبه دوباره برای بحث در مورد وضعیت تشکیل جلسه دهند.

به گفته وزارت کشور اسپانیا، حداقل ۶۷ نفر در تلاش برای رسیدن به اسپانیا در طول این بحران جان خود را از دست داده‌اند، در حالی که نزدیک به ۷۰۰۰۰ مهاجری که از مراکش وارد سئوتا شده بودند، تاکنون بازگشته‌اند.