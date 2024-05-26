به گزارش خبرگزاری مهر، طی پیامی سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت همایش ملی کار ضمن تسلیت مجدد شهادت رئیسجمهور و همراهان گفت: شهید جمهور و خادم مردم علاوه بر داشتن ویژگیهایی چون صادقالوعد بودن، اخلاص در عمل و روحیه مجاهدگونه، همواره به قوام و دوام بنیان کار و تولید و تعالی حوزه کارگری و کارفرمایی عنایت ویژه داشت.
شهید آیتالله رئیسی موفق شد تصویر امید بخشی در مدیریت انقلابی از خود به یادگار بگذارد و اثبات کرد بدون معطل کردن کشور به اراده دشمنان و بدون اتکا به نسخههای بیگانگان و با تدابیر عملی و تلاش خستگیناپذیر و اتکا بر توان مردم میتوان بر مشکلات فائق آمد.
دولت سیزدهم با همه توان کوشیده است با از میان برداشتن موانع تولید، باعث ایجاد تغییرات مثبت در سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی شود که رشد اقتصادی ۵ درصدی، کاهش بیکاری به حدود ۸ درصد، رشد سرمایهگذاری خارجی و کاهش بدهیهای دولت از جمله این دستاوردها است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تلاش کرده است به عنوان جزئی از دولت مردمی، حافظ منافع نیروی کار و پشتیبان کارفرما در مسیر جهش تولید باشد و به طرق مختلف پوشش و پایداری سیاستهای حمایتی خود را گستردهتر کند.
در ادامه این پیام آمده است: عمل به اصل سهجانبهگرایی، افزایش متناسب دستمزد کارگران، اجرای مستمر طرح طبقهبندی مشاغل در واحدهای تولیدی، انجام بازرسیهای مستمر از کارگاههای پرخطر، کاهش بنگاههای اقتصادی مشکلدار، پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار جهت ارتقای امنیت شغلی کارگران، صیانت از اموال و حقوق کارگران و بیمهگذاران صندوقهای بیمهای و بازنشستگی، تلاش برای ارتقای سطح مهارتی جامعه، تلاش برای تضمین روابط کار بهتر و نزدیک ساختن دیدگاههای کارفرمایان و کارگران و استفاده از ظرفیت مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و شبکه نخبگان برای پشتیبانی علمی از تصمیمسازیها و ارائه آموزشهای مؤثر در زمینههای ایمنی و بهداشت، حقوق کار، تعاون، رفاه و آینده کار تنها بخشی از تلاشهای این وزارتخانه برای حمایت از جامعه کار و تولید بوده است که بیگمان بدون همکاری و تضمین شرایط تأمین منافع متقابل کارفرمایان و کارگران و انجام گفتوگوی اجتماعی مؤثر، امکانپذیر نخواهد بود.
مرتضوی در ادامه تاکید کرده است: باور دارم موفقیت در مدیریت چالشهای اشتغالزایی و پیشبرد شایسته برنامههای حوزه رفاه و تعاون، به برقراری گفتوگوهای فراگیر اجتماعی بستگی دارد و برگزاری همایش ملی کار، زمینهساز ارتقا این گفتوگوهای فیمابین شرکای اجتماعی و دولت و بسط مذاکرات جمعی توسط انجمنها و تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مؤثرترین راه برای جلب مشارکت ذینفعان در فرایندهای تصمیمسازی است. امیدوارم همکاریهای همدلانه و مشترک فیمابین شرکای اجتماعی کار و دولت و تضارب آرا و گفت وگوهای خردمندانه، منجر به ایجاد تفاهم در اهم مسائل حوزه کار و حل و فصل مسائل مبتلابه جامعه کار و تولید و بهبود شرایط کار، رشد بهرهوری و تحقق کار شایسته شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش پایانی پیام خود تاکید کرده است: در سایه تلاشهای مردم و دولت، تغییرات در شرایط کسب و کار به گونهای رقم بخورد که کارگر و کارفرما در کنار یکدیگر برای ساختن آیندهای بهتر و زندگی آرامشبخشتر تلاش کنند و نقش مؤثری در پیشرفت و آبادانی کشور عزیزمان ایفا کنند.
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